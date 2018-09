Un texte de Denis-Michel Thibeault

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, pense que « la province n’est pas prête » pour la légalisation du cannabis, le 17 octobre.

Selon lui, le gouvernement a encore beaucoup de choses à faire. « Le gouvernement semble traîner les pieds », affirme le chef libéral.

Selon lui, trop peu d'information est fournie aux Manitobains, aux vendeurs et aux municipalités.

« Où est-ce qu’on peut vendre du cannabis ou avoir des magasins ? On ne sait pas encore, ajoute-t-il. C’est possible qu’il y ait des magasins à côté d'écoles, mais on ne sait pas. »

Il estime que le gouvernement aurait dû fournir des réponses à ces questions depuis longtemps.

Des discussions depuis longtemps

Le président de l’Association des municipalités du Manitoba, Chris Goertzen, dit qu'il discute de ce sujet avec le gouvernement depuis plusieurs mois, mais que les choses n’avancent pas.

Il ajoute que les municipalités ont déjà dépensé des sommes importantes pour se préparer. Selon lui, le montant qui sera dépensé pour les services de police sera très élevé.

« Les provinces du Québec et de l’Ontario ont déjà des ententes avec les municipalités. Ils vont donner une partie des revenus pour couvrir partiellement les coûts des municipalités. On a besoin de ça aussi au Manitoba », affirme Chris Goertzen.

Dougald Lamont aimerait qu’une partie des revenus du cannabis soit utilisée pour combattre la crise de la méthamphétamine.

Dougald Lamont, député de Saint-Boniface et chef du Parti libéral manitobain Photo : Radio-Canada

Une approche trop punitive

Le chef du NPD, Wab Kinew, est du même avis. Cependant, selon lui, le noeud du problème se trouve dans l’approche punitive employée par le gouvernement.

« Je ne crois pas que les règles que le gouvernement met en place soient représentatives des nouvelles réalités », affirme le chef néo-démocrate.

Il explique que des amendes de 2500 $ vont à l’encontre de l’objectif de la légalisation du cannabis.

Le militant procannabis Steven Stairs pense que le Manitoba est l’une des provinces les mieux préparées à la légalisation du cannabis, mais admet, lui aussi, que les amendes proposées par le gouvernement du Manitoba sont trop élevées.

Si la province autorisait la culture du cannabis à la maison, estime-t-il, les consommateurs seraient moins portés à se tourner vers le marché noir.

Le gouvernement doit éliminer le plus d'obstacles possible pour que les consommateurs de cannabis aient accès à la drogue. Steven Stairs

L’an dernier, le gouvernement provincial avait annoncé que quatre entreprises pourraient ouvrir des magasins de vente de cannabis à Winnipeg, le jour de la légalisation.

L’entreprise Delta 9 dit être prête à ouvrir un ou deux magasins à Winnipeg, le 17 octobre. L’entreprise, qui produit elle-même son cannabis au Manitoba, espère ensuite ouvrir un magasin par mois.

National Access Cannabis, un autre de ces revendeurs autorisés, affirme qu’il sera prêt à ouvrir quelques magasins à Winnipeg et à Brandon en octobre. L’entreprise veut ouvrir d’autres magasins partout au Manitoba dans les mois suivants.

Avec des informations de Patrick Foucault