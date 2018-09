1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

La CAQ entend le désir de changement de la population et va changer le système politique avec plus d’éthique, plus de respect, plus d’écoute et plus de transparence.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous né? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis né à Trois-Pistoles et je réside à Rivière-du-Loup.

L'Église de Trois-Pistoles située dans la région des Bas-Saint-Laurent Photo : Page Facebook/Tourisme Bas-Saint-Laurent

3- Avez-vous des enfants?

Oui, je suis père d’une jeune universitaire.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Oui, collégial et universitaire.

5- Quel est votre âge?

61 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Kent Nagano

Kent Nagano, maestro de l'orchestre symphonique de Montréal, en pleine action à Maliotenam Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Le ski

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Aucune

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Tarte au sirop d’érable

Une tarte au sirop d'érable Photo : Radio-Canada/Jonathan Bouchard

10- Quel est votre film préféré?

Forrest Gump

11- Quel est votre livre du moment?

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper Lee

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Non

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

La marche

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Je suis sur le terrain depuis le 16 juillet 2018, alors j’ai visité plus de 2700 résidences.

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Google

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.