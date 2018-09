Alexis Petridis a reçu mardi le prix Génie-Méritas de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec.

Ce prix vise à souligner le caractère exemplaire d’une réalisation municipale.

Le projet a permis de transformer une portion de la rue Saint-Maurice afin de la rendre plus verte : des milliers de plantes et une centaine d'arbres ont été ajoutés de chaque côté, ce qui permet de réduire les îlots de chaleur en plus de filtrer l'eau de pluie.

L'avenir est dans des projets plus concertés, des projets où on considère différents aspects, notamment la gestion des eaux fluviales et le milieu de vie des citoyens dans lequel le projet s'inscrit. Alexis Petridis, ingénieur

Alexis Petridis, ingénieur à la ville de Trois-Rivières, a remporté le prix Génie-Méritas pour le projet de la rue Saint-Maurice. Photo : Radio-Canada/Claudie Simard

Les trottoirs ont été élargis et les voies de circulation pour les voitures, rétrécies, ce qui a ralenti la circulation.

Des citoyens que nous avons rencontrés trouvent les changements très jolis. Certains estiment toutefois que la circulation est plus difficile dans la rue qu'avant, car elle est plus étroite.

Il y a maintenant plus de verdure sur la rue Saint-Maurice, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

La réfection de la rue Saint-Maurice était un projet de 6,4 millions dollars. La Ville a déboursé le tiers de la somme, alors que le reste provient du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

Les travaux sur la rue Saint-Maurice ont pris fin cet été.