La modernisation du Sanctuaire, « la pierre d’assise de la revitalisation du bas du Cap »

La candidate de la Coalition avenir Québec dans Champlain, Sonia LeBel, affirme que le projet de modernisation du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap doit figurer en haut de la liste des priorités du prochain gouvernement.

Les candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ) Sonia Lebel, Simon Allaire et Jean Boulet en point de presse au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada/Jean-François Fortier

Selon elle, ce sera la pierre d'assise de la revitalisation du secteur du « bas du Cap-de-la-Madeleine ». Elle soutient que le gouvernement devrait financer 10 % du projet et non 4 % comme c'est actuellement le cas.

Sonia Lebel donne l'exemple de l'oratoire Saint-Joseph, dont 33 % des travaux de réfection ont été financés par Québec.

Les candidats à l'hôtel de ville de Trois-Rivières

Quatorze candidats des trois circonscriptions qui ont des électeurs à Trois-Rivières, Champlain, Maskinongé et Trois-Rivières, ont participé jeudi soir à une rencontre politique organisée par le conseil municipal de Trois-Rivières.

Des candidats du Parti libéral du Québec (PLQ), de la Coalition avenir Québec (CAQ), du Parti québécois (PQ), de Québec solidaire (QS) ainsi que du Parti vert du Québec (PVQ) et du Parti conservateur du Québec (PCQ) étaient présents.

Les échanges ont porté sur les thèmes de l'autonomie et de la justice fiscale, en plus de la mobilité durable et des projets trifluviens.

Les candidats ont eu l'occasion de présenter leurs positions sur certains thèmes lors d'une rencontre webdiffusée à l'hôtel de ville de Trois-Rivières, jeudi. Sur la photo : le candidat du Parti conservateur du Québec dans Champlain, Pierre-Benoît Fortin. Photo : chaîne YouTube de la Ville de Trois-Rivières

Pierre-Benoît Fortin, le candidat dans Champlain, était le représentant du Parti conservateur.

La webdiffusion de cette rencontre est disponible sur la chaîne YouTube de la Ville de Trois-Rivières et sur le site Internet de la Ville.

Des soins dentaires à domicile pour les aînés

Les candidats péquistes Marie-Claude Camirand (Trois-Rivières) et Gaétan Leclerc (Champlain) proposent de mettre en place un projet pilote pour fournir de meilleurs soins dentaires aux aînés qui ne peuvent plus se déplacer.

Le Parti québécois propose de leur offrir des soins d'hygiène dentaire directement dans les centres hospitaliers, les résidences pour aînés ou leur domicile.

Les candidats du Parti québécois dans Champlain (Gaétan Leclerc) et dans Trois-Rivières (Marie-Claude Camirand) lors d'une annonce sur les soins dentaires. Photo : Radio-Canada

Le projet serait réalisé en collaboration avec la Coopérative de solidarité des hygiénistes dentaires du Québec. L’annonce a d’ailleurs été faite en compagnie d’une membre fondatrice de la Coopérative, France Lavoie.