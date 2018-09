Le premier ministre Doug Ford avait promis de l'abroger durant la campagne électorale au mois de mai dernier.

« La Loi sur l'énergie verte de Kathleen Wynne est un désastre », avait-il alors affirmé.

La loi a toutefois été adoptée en 2009, alors que Dalton McGuinty était premier ministre de l'Ontario et non Mme Wynne.

Le gouvernement dit croire que cette loi a contribué à la hausse des tarifs d'électricité dans la province.

Dans un communiqué commun, Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et Monte McNaughton, ministre de l'Infrastructure ont affirmé que le projet de loi pour l'abolir, permettra aussi d'abroger des dispositions qui ont réduit le pouvoir des municipalités locales de bloquer des fermes éoliennes et solaires non désirées .

Le ministre Rickford a précisé en conférence de presse jeudi après-midi qu'il veut donner aux municipalités un droit de veto pour les projets d’énergie verte (éoliennes par exemple) sur leur territoire, mais il est resté muet sur le droit des municipalités de s’opposer à des centrales au gaz naturel ou nucléaire.

« L'une des premières mesures prises par votre gouvernement a été d'annuler 758 projets énergétiques coûteux et inutiles dans le cadre de notre plan visant à réduire les tarifs d'électricité de 12 % pour les Ontariens, permettant aux consommateurs d'électricité d'économiser 790 millions de dollars », a également rappelé Greg Rickford dans le communiqué.