Face à la crise des opioïdes, le département de santé publique de London a voulu insister sur les lacunes présentes dans le système actuel.

On peut y lire que les centres de consommation supervisée réduisent les dépenses du système de santé, améliorent la qualité de vie dans les quartiers, et génèrent de meilleurs résultats en santé publique : tels que sauver des vies et réduire la prolifération des infections liées au VIH .

Un site temporaire de consommation supervisée a été ouvert un peu plus tôt cette année à London et le Bureau espère la construction imminente de centres d'injection supervisée additionnels : deux permanents et un mobile.

Le centre d'injection supervisée de London en chiffre :

Plus de 150 clients ont été référés à des organismes offrant des traitements contre la toxicomanie

31 surdoses ont été prévenues

Le nombre de diagnostics du VIH a été réduit, malgré le nombre plus élevé de tests de dépistage effectués

L'aide de la province réclamée

Le gouvernement ontarien a récemment annoncé le prolongement du financement du centre de prévention des surdoses de London.

À ce moment, la ministre de la Santé, Christine Elliott, soutenait qu'elle cherchait à trouver plus de pistes et de preuves liées aux centres avant de prendre une décision.

Le Dr Mackie, le médecin hygiéniste au bureau de santé de London-Middlesex, s'était entretenu avec Mme Elliott le 23 août afin de présenter les bénéfices économiques des centres d'injection supervisée.