Un texte de Colin Côté-Paulette

Située dans l'ouest du lac Érié, près de la frontière avec l'Ohio, l'île Pelée a un climat, une faune et une flore uniques au Canada.

Il n'y a que deux façons de s'y rendre : par bateau, en effectuant un trajet de 90 minutes qui permet d'admirer le plus petit des cinq Grands Lacs ou en avion, en atterrissant à l'un des plus petits aéroports du pays, mais où travaillent tout de même deux douaniers.

L'île Pelée est située sur le lac Érié, tout près de la frontière américaine de l'Ohio. Photo : Google Maps

Ici, on vit à un autre rythme. Pour l'épicerie, il faut se rendre sur la terre ferme ou à la coopérative de l'île.

Attention! En hiver, il faut toutefois patienter une semaine avant de recevoir sa commande de lait sur l'île.

C'est tranquille, ce n'est pas comme les autres places, on peut laisser la maison avec les portes ouvertes , explique Louisette Durocher, insulaire depuis 22 ans.

La coopérative de l'île Pelée, le seul endroit où on peut faire une partie de son épicerie. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Élection sans suspense

Le mari de Louisette, Raymond, deviendra maire du canton de Pelée après les élections du 22 octobre. Il est l'unique candidat au poste.

De toute manière, tout se sait entre les 300 habitants de l'île.

On dit toujours que si quelqu'un éternue du côté nord de l'île, quelqu'un du sud va lui apporter un mouchoir. Il n'y a pas de secret ici. Raymond Durocher, futur maire de l'île Pelée

Un autre détail assure la particularité des élections dans le canton de Pelée, qui est composé de neuf îles dont une seule est habitée : la moitié des maisons de l'île Pelée appartiennent à des Américains.

Bien qu'ils n'aient pas le droit de vote, leurs doléances sont entendues, parce qu'ils paient des taxes et des impôts, souligne M. Durocher.

Raymond et Louisette Durocher devant leur maison sur l'île Pelée. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Île ou région éloignée?

Pendant son mandat, M. Durocher a l'intention de réparer et d'installer plus d'une trentaine de digues pour empêcher les inondations fréquentes.

Près de 70 % de la surface de l'île se trouve sous le niveau du lac.

Le futur maire aimerait également que l'île soit désignée comme une région éloignée par les gouvernements, ce qui permettrait à ses résidents d'obtenir des réductions d'impôts afin de compenser un coût de la vie plus élevé.

Mais partout où vous irez, on vous dira que le canton a besoin de plus de jeunes familles et d'emplois.

On a besoin de plus d'opportunités sur l'île, pour que [les familles] aient des emplois , soutient Dean Robillard, le fondateur d'une entreprise de visites guidées par bateau, Pelee Island Charters.

Dans la seule école de l'île, il n'y a que 18 élèves inscrits cette année.

Les principaux employeurs sont l'aile administrative du canton durant l'hiver et le vignoble Pelee Island Winery l'été.

On parle d'un maximum d'une dizaine d'emplois dans chaque cas.

Une bonne partie des terres de l'île Pelée sont agricoles, et la plupart servent à cultiver des fèves de soya. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Miser sur l'entrepreunariat

Certains entrepreneurs, comme Dean Robillard, tentent de changer cette dynamique, en en mettant plein la vue aux touristes.

L'homme est prêt à engager du personnel supplémentaire pour faire le tour des îles du canton de Pelée à bord de son bateau.

Pour une soixantaine de dollars, il vous emmène observer des pélicans qui se sont installés il y a quelques années sur l'île Big Chicken.

Des pélicans se sont installés près de l'île Pelée il y a quelques années. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

À bord de son zodiac, il vous fera aussi passer devant une île privée où auraient dormi le président américain Harry Truman et le magicien Harry Houdini.

Il est même possible de se rendre au point le plus au sud du Canada, un lieu historique où les Américains venaient boire du whisky à l'époque de la prohibition aux États-Unis.

Et des gens sont prêts à venir de loin pour visiter l'île, comme Lucie Beausoleil, une résidente de Sudbury.

Comme on dit, c'était sur ma bucket list et enfin j'ai réussi à faire ce petit voyage , indique la dame sur le traversier qui transporte les gens de la terre ferme à l'île.

Dean Robillard est un entrepreneur qui fait faire des visites des îles du canton de Pelée à bord de son zodiac. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Construction difficile

Environ le quart de l'île est protégée, en raison de la présence de 26 espèces animales en danger, ce qui rend la construction de nouvelles maisons compliquée et présente un autre obstacle à la croissance économique, selon plusieurs.

La construction de maison peut être compliquée et lente à l'île Pelée. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Malgré tout, les gens de l'île gardent espoir.

Le plus on aura à offrir, le plus les gens viendront ici et peut-être qu'ils ouvriront de nouveaux commerces, ce qui créera plus d'emplois , croit la gestionnaire du vignoble Pelee Island Winery, Sherry Bondy.

Quant au futur maire, il mise sur la gentillesse des insulaires et leur mode de vie pour attirer de nouveaux arrivants.

Tout le monde est égal sur l'île , résume M. Durocher.