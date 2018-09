Alex Nevsky, Garou, Alexe, Dumas, Ludovick Bourgeois, Cool Kids, Lulu Hughes, Kim Richardson, Corneille ainsi que Joshua Moreno se feront entendre tout au long des courses de traîneaux qui opposent François et Sophie au prétentieux Zac.

« Comme si est la chanson qui illustre le coup de foudre entre le nouveau personnage de Charlie et celui de Chabot, a déclaré Alexe par communiqué. Il a fallu que je me mette dans la peau du personnage pour interpréter cette belle chanson, qui exprime le sentiment amoureux de Charlie. Cela a été une expérience fantastique pour moi qui ai l’habitude d’écrire mes chansons. »

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Dumas et Martin Roy signent la bande sonore originale. L’album du film sera offert à compter du 16 novembre, sous l’étiquette Musicor.

Des voix d'ici au doublage

Co-réalisé par Benoit Godbout et François Brisson, ce nouveau film d’animation met une fois de plus de l’avant les voix de Hélène Bourgeois Leclerc, Gildor Roy, Sophie Cadieux, Mariloup Wolfe, Anne Casabonne, Catherine Trudeau,Nicholas Savard L’Herbier et Sébastien Reding.

La comédienne de la série Fugueuse, Ludivine Reding et l’humoriste Mehdi Bousaidan se joignent à la distribution.