Un texte de Jonathan Jobin

La formation va débuter sa saison vendredi soir contre les Foreurs, à Val-d'Or après un camp d'entraînement qui aura duré plus d'un mois. Les jeunes espoirs des Olympiques ont bien hâte de rentrer dans l'action. « Je suis excité. J'attends ça depuis le début du camp et je rêve à ça depuis ma jeunesse. J'ai hâte. Je joue avec de bons joueurs et j'espère bien performer », mentionne Pier-Olivier, premier choix de l'équipe au dernier repêchage.

Le jeune homme de 16 ans sait que les Olympiques fondent beaucoup d'espoir sur lui, étant le premier choix de 1er tour de l'équipe depuis Alexandre Alain et Alex Dostie, il y a cinq ans.

L'adolescent n'est pas dupe, il sait que la courbe d'apprentissage sera difficile cette année avec autant de recrues. Il croit toutefois que les espoirs pourront profiter de cette jeunesse.

C'est important parce que nous sommes tous dans le même bateau. La première année, c'est quand même stressant. Les vétérans nous aident beaucoup et on s'entraide. Ça va bien aller même si on est jeunes. On veut terminer dans le milieu du classement. Pier-Olivier Roy, attaquant des Olympiques de Gatineau

Les joueurs des Olympiques de Gatineau, lors d'un entraînement au Centre Robert-Guertin Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Parmi tous ces nouveaux venus, deux joueurs européens de grand talent, le défenseur suisse David Aebischer et l'attaquant Iaroslav Likhachev. Le jeune russe de 17 ans a de grands souliers à chausser en prenant la relève de Vitalii Abramov, mais il croit que sa formation connaîtra du succès rapidement.

« Nous aurons une équipe qui a beaucoup de vitesse. Nous serons capables de surprendre beaucoup de monde. Je crois que nous serons très compétitifs », avance le jeune homme qui a récolté plus d'un point par match avec son équipe junior en Russie.

Les Olympiques aligneront aussi le plus jeune joueur de la LHJMQ, le fils de l'entraîneur Manix Landry. L'attaquant commencera la saison à 15 ans, avant de célébrer son 16e anniversaire à la fin du mois de novembre. « Je ne vois pas ça comme une pression. C'est un détail et une date de naissance. Ça ne me différencie pas des autres joueurs. Je suis ici parce que j'ai mérité ma place », affirme Landry, repêché en 3e ronde par Gatineau.

Je suis vraiment fier, mais c'est pas le temps d'arrêter de travailler. La période la plus importante commence maintenant. Manix Landry, plus jeune joueur de la LHJMQ

De bons vétérans pour encadrer les jeunes

Les Olympiques ont confirmé la nomination de Jeffrey Durocher comme capitaine juste avant le début de la saison. Il sera épaulé par quatre assistants, Gabriel Bilodeau, Darien Kielb. Giordano Finoro et Shawn Boudrias.

Durocher n'a pas peur de la tâche qui l'attend cette année. « Pour les jeunes, suivre l'éthique de travail c'est la marque de commerce des Olympiques. Je vais faire comme je fais depuis longtemps [pour montrer l'exemple] », affirme le nouveau capitaine, qui en est déjà à sa 4e saison avec les Olympiques.

L'équipe de capitaine des Olympiques de Gatineau (De gauche à droite : Giordano Finoro, Darren Kielb, Jeffrey Durocher, Gabriel Bilodeau et Shawn Boudrias) Photo : Courtoisie / Olympiques de Gatineau

L'arrivée de Shawn Boudrias dans le groupe de capitaines de l'équipe, permet la présence d'un leader silencieux. L'attaquant format géant a été repêché par le Wild du Minnesota en juin et voudra montrer l'exemple avec ses habitudes de travail.

« Je suis un leader plus sur la glace. Je veux montrer l'exemple aux jeunes, avec des beaux buts et de belles passes. Je suis un gars émotif et je n'aime pas perdre », explique Boudrias, qui a récolté 60 points, dont 28 buts, en 60 rencontres l'an dernier.

Boudrias est d'avis que l'équipe peut surprendre et s'attend à ce que les Olympiques soient dans le premier tiers du classement à la pause de Noël.

L'entraîneur Éric Landry de son côté, croit que la constance sera le plus grand défi des Olympiques cette saison. Il sait que son travail derrière le banc prendra une importance particulière avec autant de recrues.

« Il faut utiliser les joueurs à la bonne place et les mettre dans des situations où ils peuvent s'améliorer. S'ils ne sont pas à la bonne place, ils vont causer des pépins pour l'équipe. On ne veut surtout pas ça, on veut qu'ils prennent de l'expérience en les encadrant et en facilitant leur travail », conclut le pilote des Olympiques qui entame sa 2e saison complète dans son poste.