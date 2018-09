Ces planètes font partie d'une représentation du système solaire réduite par 100 millions dont le Soleil est représenté par l'Observatoire du Mont-Mégantic. En réduisant de la même façon la grosseur et la distance des autres astres, Uranus mesure 49 cm et se retrouve à Lac-Mégantic alors que Neptune, qui fait 47 cm, se situe à Lambton. « L'idée, c'est de se donner un sens des proportions de quelque chose qui est vraiment très, très grand et dur à s'imaginer », explique d'entrée de jeu le coordonnateur scientifique à l'Astrolab du Mont-Mégantic,Sébastien Giguère.

Les huit planètes ainsi que deux planètes naines ont été installées dans certaines municipalités de Mégantic et du Haut-Saint-François. À chaque endroit, on retrouve un panneau explicatif.

À Sherbrooke, Pluton se retrouve sur la promenade du lac des Nations à quelques pas du Marché de la Gare.

La carte de la représentation du système solaire en Estrie Photo : Astrolab du Mont-Mégantic

Selon les informations obtenues par l'Astrolab, ce serait le plus grande modèle au Canada et le troisième plus grand au monde.

L'équipe de l'Astrolab du Mont-Mégantic caressait ce rêve depuis dix ans. « Les efforts plus sérieux pour financer le projet et le réaliser remontent à un peu plus d'un an », indique le coordonnateur scientifique à l'Astrolab, Sébastien Giguère.

Au total, le projet a coûté environ 20 000 $.