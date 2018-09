Les Spitfires affronteront en ouverture de la saison le Storm de Guelph au Centre WFCU à Windsor.

Windsor s'était classé au 6e rang de l'Association de l'Ouest lors de la dernière saison, avant d'être éliminé au premier tour des séries éliminatoires.

Le nouveau capitaine des Spitfires, un jeune homme de 19 ans de Plymouth, au Michigan, a joué pour Windsor pendant les trois dernières saisons. Il a cumulé 40 points en 64 matchs, l’an dernier.

Luke a gagné en maturité durant chacune de ses saisons avec l'équipe. On lui fait confiance. Tervor Letowski, entraîneur des Spitfires

M. Boka sera le capitaine de l’équipe junior majeur de 25 joueurs, qui sont âgés de 16 à 20 ans.

Cette année, les deux aides-capitaines seront Cole Purboo, 19 ans, et Chris Playfair, 18 ans.

Ces trois joueurs se sont constamment améliorés chaque année depuis qu’ils sont avec les Spitfires , souligne Trevor Letowski, l'entraîneur de l’équipe.

Selon lui, ils démontrent tous un grand respect envers tous les autres membres de l’équipe.

Une deuxième saison pour Letowski

Trevor Letowski devient entraîneur-chef des Spitfires de Windsor. Photo : Spitfires

Trevor Letowski se prépare à entamer sa deuxième saison en tant qu'entraîneur-chef des Spitfires.

On ne peut jamais vraiment savoir à quoi s’attendre avant que la rondelle ne tombe sur la glace. Trevor Letowski, entraîneur des Spitfires

Bien que M. Letowski n'en soit qu'à sa deuxième saison avec les Spitfires, il ne manque pas d’expérience au hockey.

Il a travaillé auparavant en tant qu’entraîneur adjoint pour les Spitfires, et avant cela, a été l'entraîneur-chef des Sting de Sarnia.

De plus, l’homme de 41 ans s’est retrouvé derrière le banc après une carrière de 13 ans dans la Ligne nationale de hockey. Il a joué plus de 600 matchs avec les équipes de Phoenix, Columbus, Vancouver et de la Caroline.

J’ai beaucoup appris en tant que coach, parce que lorsqu’on joue, on ne réalise pas tout ce qui se passe en arrière-scène, dit l’entraîneur. Ces connaissances sont ce que j’espère transmettre à mes joueurs pendant que nous préparons la saison 2018-2019 des Spitfires.

Gérer les attentes de jeunes joueurs

Le centre WCFU, où évoluent les Spitfires de Windsor. Photo : Dale Molnar

M. Letowski raconte que son plus grand défi est de gérer les attentes de ses plus jeunes joueurs de 16 ans, qui étaient souvent les meilleurs dans leur coin de pays .

Le calibre de jeu est beaucoup plus élevé (dans la LHO) que ce à quoi ils étaient habitués, dit-il. Ils jouent devant des milliers de personnes, alors que l'année dernière, ils jouaient devant leurs parents et leurs grands-parents.

À cela s'ajoute le défi de vivre à l'extérieur du nid familial pour la première fois, explique l'entraîneur.