Le regroupement croit que la proposition ne correspond pas nécessairement aux attentes des parents et que ceux-ci devraient être consultés avant qu’une telle mesure soit implantée.

« Les parents ne comprennent pas pourquoi, alors qu’il y a une bonne proportion de parents satisfaits des CPE, pourquoi on déplacerait les enfants à la maternelle 4 ans », dit Élise Paradis, directrice du regroupement.

Le regroupement croit que la maternelle 4 ans a sa place, mais devrait demeurer une mesure ciblée pour les enfants à risques, comme c’est le cas actuellement.

Milieu défavorisé

Christa Japel, professeure à l'Université du Québec à Montréal et coauteure d'une recherche sur la maternelle 4 ans, souligne que les classes de maternelle pour les tout-petits doivent continuer d’aider les enfants en milieu défavorisé.

« Si on donne la même chose à tout le monde, tous les enfants en maternelle, on maintient l’écart entre les enfants plus favorisés et ceux qui sont moins favorisés si on ne donne pas quelque chose de spécial et d’enrichi à ces enfants [défavorisés] », fait valoir Christa Japel qui se dit tenir aux CPE et la qualité de leurs services éducatifs.

Par ailleurs, selon les constats de la chercheuse qui a évalué 29 classes de maternelle 4 ans, les besoins de formation et d’investissements demeurent importants pour assurer la qualité des services.

Le regroupement fait également valoir que les écoles n’ont pas toutes les espaces adéquats pour accueillir de tout-petits enfants.

Rappelons que la CAQ propose de généraliser l'offre de la prématernelle pour les enfants de 4 ans, prévoyant du même coup « libérer » quelque 50 000 places en garderie.

Ce programme nécessiterait l'embauche d'un grand nombre d'enseignants, ainsi que la construction de plusieurs salles de classe supplémentaires dans les écoles du Québec.