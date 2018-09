Avec les informations de Boualem Hadjouti

Deux infirmières ont dû prendre des congés maladie et la direction peine à trouver des remplaçantes.



Mais le directeur général, Serge Paradis, espère pouvoir rouvrir l'établissement bientôt.



On a réussi en faisant des appels à contacter des semi-retraités, des ressources qu'on a autour et même avec notre liste de rappel, à trouver une quinzaine de personnes. Peut-être qu’on va rouvrir dans une semaine, je dis bien peut-être , soutient-il.



Il explique que quatre résidents ont dû été transférés temporairement dans des centres d'hébergement de la Vallée-de-l'Or.



On est en train de réévaluer le transfert des résidents parce qu'on veut les limiter et limiter les désagréments pour les résidents et les familles , dit M. Paradis.

Notre raison première, ajoute-t-il, c'est de leur offrir un milieu agréable en fin de vie, donc on ne veut pas les envoyer et les faire revenir. Serge Paradis

Un résident a été transféré à l'hôpital de Val-d'Or, deux résidents au Foyer de Val-d'Or et un autre à la Villa St-Martin de Malartic.