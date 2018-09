Avec les informations de Piel Côté



La Coalition pour que le Québec ait meilleure mine est revenu à la charge dans les dernières semaines avec le niveau actuel des redevances minières. Arguant qu'elles sont de moins de 2 % au Québec, l'association environnementaliste souhaite que le prochain gouvernement durcisse les conditions d'exploitation.



D'ailleurs, entre environnementalistes et représentants de l'industrie, le discours est polarisé.



Nous, on juge que les redevances minières au Québec sont nettement insuffisantes , clame le cofondateur de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine, Ugo Lapointe.

Les redevances minières sont très avantageuses pour la société québécoise, l'industrie est satisfaite , soutient pour sa part une administratrice de l'Association minière du Québec (AMQ), Vanessa Laplante.



Un mode de calcul différent



Les environnementalistes font leur calcul à partir de la valeur au marché du minerai extrait.



Si on extrait un once d'or de la terre, cette once équivaudrait, en date du 14 septembre, à près de 1 560 dollars canadien.

Ugo Lapointe estime donc qu'une redevance de 5 % de la valeur brute du minerai extrait du sol québécois serait raisonnable, au lieu du 1,5 % pourcent actuel.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, les minières ont extrait pour l'équivalent de 8,1 G$ en 2016.





L'industrie tout comme le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles calcule les retombées selon la valeur de la production à la tête du puits. Selon ces chiffres, les minières ont extrait pour 3 G$ et ils ont versé des redevances d'environ 104 M$.





La différence est que la valeur de la production à la tête du puits exclue le prix le raffinage et la transformation du métal, comparativement à la valeur brute, où le prix de l'once d'or est celui de l'once traitée, fondue et prête à vendre.





D'un point de vue encore plus simplifié, le ministère et l'industrie expliquent qu'il y a une marge entre extraire une once et la transformer en bague et cette marge équivaut à la différence entre les 8 G $ de la valeur brute et les 3 G$ de la valeur à la tête de puits.

« Il ne faut pas oublier qu'au Québec, il y a trois régimes d'impôts, soit le fédéral, le provincial et les redevances minières. Le Québec est la province la plus taxée de toutes les provinces canadiennes et l'ensemble des trois impôts nous donnent un taux global de 40 % », détaille Mme Laplante, qui est aussi directrice de la fiscalité pour le Partenariat Canadian Malartic.

Le PLQ et la CAQ partagent la même opinion



Le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition Avenir Québec (CAQ) estiment que le niveau des redevances minières actuel est amplement suffisant.

Est-ce qu'on va satisfaire les environnementalistes? Non. Est-ce qu'on va faire du développement économique et du développement de l'industrie ? Luc Blanchette, candidat libéral dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ex-ministre délégué aux mines

Il y a à peine entre 20 et 25 mines au Québec selon les années, si on commence à être trop, on va tout simplement ne plus avoir de mines , ajoute M. Blanchette.



Le candidat Pierre Dufour, qui tente de remporter la circonscription d'Abitibi-Est, abonde dans le même sens.

Si on regarde la qualité des salaires des emplois au niveau des salaires qui sont payés, l'imposition qui est récoltée est quand même très avantageuse pour un gouvernement. PIerre Dufour

La candidate de Québec Solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie Lessard-Therrien, veut s'assurer que la province obtienne sa juste part en retour de ses ressources naturelles, soit 5 % en redevances de l'ensemble des livraisons minérales du Québec. Le même constat que fait Ugo Lapointe de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine.

On veut se défaire de cette étiquette qu'on est "contre les mines". Émilie Lessard-Therrien, candidate de Québec Solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Une fois que la ressource elle est partie, ça appauvrit la région parce qu'après, il n'y a plus rien, déplore-t-elle. Donc nous, c'est une vision à long terme, on veut du développement durable, donc avec ce 5 %, on va pouvoir se doter de plus de marge de manœuvre pour diversifier notre économie.



Le PQ a essayé, mais...



Lorsqu'on questionne le candidat péquiste dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Gilles Chapadeau, sa position est claire.

Le travail et les réflexions au niveau des redevances minières ont déjà été faits et il n'est pas question que le Parti Québécois ne rouvre le débat des redevances minières. Gilles Chapadeau

L'ex-député péquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue rappelle qu'en 2013, la mise en place d'une nouvelle Loi sur les mines avait entraîné une levée de boucliers.



« Est-ce qu'on l'a augmenté où on voulait aller? Non, on a dû s'ajuster. Eux autres [les membres de l'industrie] prétendaient que ça allait créer de l'incertitude dans le secteur minier, que ça pourrait faire fuir des entreprises ou des projets. »