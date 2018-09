Plusieurs personnalités publiques prendront part à l'événement gratuit et ouvert à tous, dont la mairesse Valérie Plante, les artistes Jean-François Brault, Marie-Ève Janvier et Maxim Martin et les athlètes Patricia et Sylviane Puntous, Diane Légaré et Georges Laraque.

Le départ se fera à midi du Quartier des spectacles, à l’intersection du boulevard de Maisonneuve et de la rue Clark. Les marcheurs se rendront rue Sainte-Catherine, entre Saint-Urbain et Jeanne-Mance.

Les épreuves de cinq et dix kilomètres auront lieu samedi, respectivement à partir 8 h et 8 h 30, de même que « P'tit marathon » d’un kilomètre adressé aux enfants, dès 11 h 30, en présence des comédiens Sarah-Jeanne Labrosse et de Félix-Antoine Tremblay.

Gregory Charles « et ses amis » donneront un spectacle à 20 h.

Puis, dimanche, les départs du marathon (42,2 kilomètres) et du demi-marathon (21,1 kilomètres) seront donnés à 7 h 30.

Un spectacle de Lady'5 clôturera le tout à partir de 10 h 30.

Environ 25 000 personnes sont inscrites à l'une ou l’autre des cinq épreuves du Marathon.

L’édition 2018 marque notamment le retour de la catégorie élite dans l'épreuve reine du marathon, tenue dimanche, qui accueillera pour la première fois en huit ans certains des meilleurs coureurs du monde.

L’ensemble des parcours a été redessiné. Les épreuves se dérouleront entièrement dans les rues de Montréal.

Les lignes de départ et d’arrivée sont toutes aménagées au cœur du Quartier des spectacles.