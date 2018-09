Un reportage de Jérôme Lévesque-Boucher

La mairesse, Sylvie Vignet, cachait mal sa déception de voir si peu de gens à cette rencontre, malgré les invitations de la Ville à ce sujet. Toutefois, les échanges entre les citoyens et les élus ont été beaucoup plus cordiaux qu'en 2015.

La soirée a commencé avec une présentation des critères que la Ville s'était donné pour étudier des emplacements à privilégier. Parmi ces critères, les terrains visés devaient encourager le transport actif, devaient avoir une superficie de 3000 mètres carrés, avoir des stationnements à proximité et devaient se trouver à une distance respectable des habitations afin d'éviter les dérangements.

Les quatre terrains étudiés par la Ville de Rivière-du-Loup. À l'issue de la soirée, les élus privilégiaient ceux de la rue Fraser et du Boulevard Armand-Thériault. Photo : Radio-Canada/Simon Rail-Laplante

L'administration a alors indiqué que quatre terrains - les mêmes qu'en 2015 - sont privilégiés. L'un d'eux se trouve dans le secteur Fraserville, tout près de la sortie pour l'autoroute 85 Nord. Un autre se trouve dans le quartier Saint-Ludger, tout près de la rue Gilles. Les deux derniers sont situés derrière les installations d'Hydro-Québec et dans le parc industriel, tout près de l'entreprise Propane Sélect.

De nombreux aménagements sont proposés pour ces parcs, notamment des blocs sanitaires, des abreuvoirs et des espaces verts. Rivière-du-Loup estime que le coût total d'un seul de ces parcs canins se situe entre 75 000 $ et 100 000 $.

Or, les citoyens présents ont indiqué à Mme Vignet que le conseil municipal avait des objectifs beaucoup trop ambitieux. On peut y aller en voiture, au parc à chien. C'est pas un problème, pas besoin de se fendre en quatre pour le transport actif , a lancé une citoyenne. Pourquoi quatre parcs? Pourquoi ne pas en faire un seul pour l'instant et étudier le dossier par la suite si on voit qu'on en a besoin d'un deuxième? , a lancé un autre résident.

Les citoyens présents ont proposé à la Ville de présenter un projet de parc canin beaucoup moins ambitieux. Photo : The Associated Press/Molly Wald

De fil en aiguille, les citoyens ont ciblé deux terrains possibles : celui derrière les installations d'Hydro-Québec et celui du parc industriel. Dans les deux cas, ça ne va déranger personne et vous pourrez faire courir vos chiens librement pour qu'ils dépensent leur énergie , a résumé le conseiller du district de l'Estuaire, Steeve Drapeau, se ralliant aux propositions.

La mairesse satisfaite

Même si elle aurait aimé que davantage de citoyens se prononcent sur l'enjeu, la mairesse Vignet est sortie de la Salle Bon-Pasteur de Rivière-du-Loup le sourire aux lèvres.

Les gens qui étaient ici ce soir sont très bien informés et connaissent les chiens. Ils ont vu plusieurs parcs canins ailleurs au Québec. Je suis très satisfaite! C'est pas la quantité qui compte : c'est la qualité. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Rappelant qu'un seul membre du conseil municipal est propriétaire d'un chien, Mme Vignet admet qu'elle avait besoin de l'avis des citoyens. On a maintenant des réponses à nos interrogations et on est maintenant capable de travailler sur un projet. Probablement un seul parc, pour commencer , ajoute-t-elle.

Malgré le faible nombre de citoyens présents, la mairesse Sylvie Vignet estime que le conseil municipal a su avoir des réponses à ses questions sur la pertinence d'un parc canin. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

La mairesse s'est d'ailleurs dite surprise par les interventions des citoyens qui lui ont signifié que le projet présenté par les élus était beaucoup trop ambitieux. Questionnée sur les coûts de 75 000 $ à 100 000 $ par parc qui avaient été estimés, elle affirme que les demandes modestes des propriétaires pourraient désaler la facture.

Nos critères étaient peut-être trop élevés. Je pense qu'on peut commencer simplement. S'il y a des ajustements à faire par la suite, on le fera , tranche-t-elle.

Un attrait

Pour Étienne Charron, citoyen de Rivière-du-Loup, il est clair qu'une telle infrastructure pourrait rendre le milieu louperivois plus attractif, notamment pour les touristes. Il avait même colligé des statistiques pour faire comprendre aux élus qu'un parc canin est primordial.

Il y a une tendance lourde dans le monde du tourisme, [...] un propriétaire de chien va faire son itinéraire de voyage en fonction des parcs canins disponibles. Ça génère de l'activité économique. Étienne Charron, citoyen

M. Charron est intervenu à maintes reprises durant la soirée en répétant la même chose: on a seulement besoin d'une surface gazonnée et clôturée. That's it!

La mairesse a précisé qu'elle souhaite que le parc canin soit inclus dans le prochain budget de la Ville.