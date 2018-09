Un texte de Myriam Eddahia

La liste définitive de 21 candidats à la succession du président Joseph Kabila a officialisé l'exclusion de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba à la présidentielle, mercredi.

Trois noms émergent, le candidat choisi par Joseph Kabila, son ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, et ses deux principaux adversaires, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Félix Tshisekedi, et l'ex-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe.

Les défis politiques et logistiques pour des élections crédibles et transparentes inquiètent nombre d'observateurs à travers le monde, en plus des Congolais de la grande région de Toronto.

Les yeux sont rivés sur la RDC. Si les élections ont lieu le 23, ce que je doute fort, ça sera dans un contexte chaotique , dit Christian Mubiala qui habite à Oshawa, à l'est de Toronto, depuis cinq ans et au Canada depuis plus d'une vingtaine d'années.

« La Ceni va mal »

Le vice-président de la Communauté congolaise du Grand Toronto, Jean Ilembu, remet sérieusement en question l'indépendance de la Ceni (Commission électorale nationale indépendante).

La Ceni devient l'enfant du gouvernement. Elle ne devrait pas suivre les volontés du ministère de l'Intérieur et Sécurité , dit-il.

Christian Mubiala et Jean Ilembu dénoncent une instrumentalisation de la Ceni par Joseph Kabila.

M. Mubiala ajoute que la Ceni doit être entièrement renouvelée pour que puissent exister des élections sans Kabila .

Kabila instrumentalise toutes les institutions de la République y compris la Ceni. Christian Mubiala, résident d'Oshawa depuis 5 ans

La Ceni doit opérer de façon indépendante sans être influencée ou intimidée par les gens au pouvoir, dit Jean Ilembu.

Par ailleurs, l'utilisation prévue des machines à voter controversées ne fait qu'alimenter le manque de transparence et de crédibilité de ces élections, selon lui.

On va nous imposer un candidat en truquant les élections et les machines à voter. Jean Ilembu, vice-président de la Communauté congolaise du Grand Toronto

Jean Ilembu, vice-président de la Communauté congolaise du Grand Toronto Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Il lance également un appel aux forces extérieures comme les États-Unis et le Canada pour assurer des élections démocratiques au pays.

Mais la Commission électorale refuse l'aide extérieure, même celle de la Mission des Nations unies (Monusco) présente depuis 20 ans en RDC, au nom de la souveraineté nationale.

La crise politique en RDC

En exil à l'étranger depuis 2016 et poursuivi par la justice, Moïse Katumbi affirme avoir été empêché de rentrer en RDC au début du mois d'août quand il s'est présenté à un poste-frontière avec la Zambie.

Pour ce qui est de Jean-Pierre Bemba, sa candidature a été invalidée en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale (CPI) qui l'avait acquitté de sa peine pour crimes de guerre et contre l'humanité, en juin dernier.

Ces deux hommes ont le soutien du peuple. Ils sont populaires. C'est pourquoi le gouvernement a interdit le dépôt de leurs candidatures. Ils ont mis des cadenas sur ces deux , dit Jean Ilembu.

Selon lui, Joseph Kabila ne veut pas quitter le pouvoir et la nomination d'Emmanuel Ramazani Shadary serait un moyen de garder un certain accès à la tête de l'État.

Le mandat du président Joseph Kabila est échu depuis décembre 2016.

Pour Christian Mubiala, Kabila règne d'une main de fer et s'approprie le pouvoir .

Ce sont des manoeuvres pour rester au pouvoir. La population n'a plus confiance dans le gouvernement. Jean Ilembu, vice-président de la Communauté congolaise du Grand Toronto

Jean Ilembu conclut que seuls des candidats qui le méritent devraient se présenter aux élections présidentielles en RDC.

L'élection présidentielle a déjà été reportée deux fois, fin 2016 et fin 2017.