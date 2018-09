Dès lundi prochain, les usagers des trains GO de la ligne Lakeshore Est auront droit à un service aux quinze minutes en milieu de journée, indique l'agence Metrolinx

Une augmentation de service est aussi prévue pour les lignes Kitchener et Lakeshore West, ainsi que pour les autobus GO transit. Au total, 400 000 nouvelles places assises supplémentaires seront créées dans les trains GO.

Le précédent gouvernement libéral travaillait sur ce projet ainsi que sur l'électrification du réseau depuis 2014.

Il avait promis le service aux quinze minutes pour tous les trains GO d'ici à 2024.