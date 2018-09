Le document de 27 pages reprend pour l’essentiel des mesures déjà promises lors des annonces quotidiennes de campagne du chef libéral Brian Gallant.

Parmi les mesures phares, on trouve :

un gel des tarifs d’électricité pendant quatre ans;

un accès facilité au programme de droits de scolarité gratuits pour les étudiants;

l’ouverture de centres de santé non urgents pour désengorger les urgences;

l’augmentation des heures de soins dans les foyers pour personnes âgées;

l’embauche de médecins, d’infirmières et de paramédicaux supplémentaires;

l’augmentation du salaire minimum à 14 $ l’heure d’ici la fin d’un 2e mandat;

la vente de bière dans les dépanneurs;

Les libéraux rappellent également avoir l’intention de renouveler les fonds de développement économique du nord du Nouveau-Brunswick et de Miramichi. Le premier recevrait 20 millions de dollars par année d’ici 2022 et le second, 5 millions par année.

Brian Gallant a fait son annonce dans une ferme de Keswick Ridge, Coburn Farms. Photo : Radio-Canada/René Godin

Le respect des langues officielles

Beaucoup d’engagements restent d’un ordre très général. Ainsi, en matière de bilinguisme, les libéraux promettent simplement de s’assurer du respect et de la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles et de la Charte canadienne des droits et libertés.

155 millions en nouvelles dépenses

Toutes ces promesses coûteraient, en nouvelles dépenses, 155 millions de dollars sur quatre ans, selon le programme du Parti libéral.

Ces dépenses entameraient le surplus budgétaire qui était prévu pour 2021-2022 : il serait de 32 millions de dollars plutôt que de 69 millions. Ce surplus grimperait à 123 millions l’année suivante.

Au cours des trois premières années d'un deuxième mandat libéral, les déficits seraient également plus élevés que ce qui était prévu. Parmi les mesures les plus coûteuses qui creuseraient ce déficit, on trouve :

le prolongement d'un programme d'infrastructures : 150 millions de dollars d'ici 2022;

les heures de soins additionnels dans les foyers d'aînés : 34 millions;

un fonds d'emploi pour les jeunes : 26 millions;

les centres pour soins non urgents : 25 millions.

Pas de hausses d'impôt ou de taxes

Les libéraux s'engagent en outre à ne pas augmenter ni l'impôt provincial, ni la Taxe de vente harmonisée (TVH) pour financer les nouvelles initiatives et s'assurer d'atteindre l'équiibre budgétaire d'ici la fin d'un 2e mandat.

Ils comptent générer de nouveaux revenus grâce à la création d'emplois, à leurs dépenses en infrastructures et par des mesures d'encouragement des petites entreprises. Un ministre aurait d'ailleurs la responsabilité des petites entreprises et de la réduction des tracasseries administratives auxquelles elles font face dans leurs rapports avec le gouvernement.