Kevin Beech se trouvait dans son véhicule vendredi quand il a vu une vingtaine d’oiseaux tomber du ciel au crépuscule.

Il raconte qu’il n'en croyait pas ses yeux et qu’il s’est arrêté le long de la route pour voir de plus près ce qui s’était produit. La scène avait les allures d’un film d’Alfred Hitchcock, selon lui. « Ils étaient morts, c’était horrible », se souvient l'automobiliste. Il a publié sur Facebook une photo qui montre les oiseaux morts sur le sol. Elle a été partagée des centaines de fois.

Shawn Phillips et ses amis ont aussi été témoins de l’événement. « Les oiseaux tressaillaient et ils baignaient dans de petites flaques de sang ici et là. Ils ont frappé le sol fortement. Ils étaient tous morts », indique-t-il.

Les résultats des examens du Service canadien de la faune se font toujours attendre, mais Rob Hope du groupe Orphaned Wildlife Rehabilitation Society pense que les corps des oiseaux ont simplement cédé. « Des oiseaux peuvent être stressés et mal nourris. Leurs corps cèdent et ils tombent du ciel », avance M. Hope.

Avec les informations de Belle Puri, CBC News