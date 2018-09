Avec les informations de Piel Côté

Au total, 40 minutes avaient été réservées à la section débat. Tout compte fait, excepté quelques envolées du caquiste Pierre Dufour, les aspirants députés ont présenté des échanges courtois.



Quatre grands thèmes avaient été sélectionnés, soit celui de la main-d’œuvre, le transport, le développement économique et la qualité de vie. Dix minutes étaient réservées pour chacune de ces thématiques.



N'hésitez pas à vous poser des questions, il y a sûrement des petites choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas, on travaille là-dessus, lance l'animateur Pierre Marois en guise d'encouragements. À plus d'une reprise, l'animateur de la soirée, Pierre Marois, a incité les candidats à s'immiscer dans le débat.

Pierre Dufour, candidat de la CAQ en Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Le caquiste Pierre Dufour n'avait toutefois pas besoin de ces conseils. Il a d'ailleurs attaqué la candidate du PQ Élizabeth Larouche, avec les rires de la péquiste en arrière-plan.

Après votre défaite en 2014, vous aviez la chance de pouvoir contribuer ici et vous avez décidé de quitter pour Montréal. Pierre Dufour

La réplique de Mme Larouche ne s'est pas fait attendre, provoquant les rires de la foule.

Élizabeth Larouche est candidate pour le Parti québécois dans la circonscription d'Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Je me suis fait recruter par des chercheurs de tête et je sais que Monsieur [Dufour] travaille à Amos, donc peut-être que Val-d'Or pourrait l'attirer aussi. Pierre Dufour

Pierre Dufour a aussi talonné la candidate solidaire Lyne Cyr avec une question d'ordre financier.



C'est bien beau la gratuité, mais quantifiez-vous vos promesses? Vous ne nous dites pas combien coûtent vos promesses, c'est ça le problème , a-t-il soutenu.

Le débat de la Chambre de commerce de Val-d'Or était présenté à l'UQAT. Photo : Radio-Canada/Piel Côté





C'est juste le temps qui manque. Le cadre de Québec solidaire me semble solide, je ne peux pas le lire en entier, mais ça se balance bien , a avancé la candidate solidaire.



Le député sortant, le libéral Guy Bourgeois, ne s'est guère montré impressionné par cette stratégie.



Il n'y a pas de problème, ce qui compte c'est ce qu'on va faire pour les gens, pas son attitude à lui , a-t-il indiqué au public.



Lyne Cyr : peu de temps de parole

La candidate de Québec solidaire, Lyne Cyr, est demeurée timide. Malgré tout, elle a fait réagir la foule à quelques reprises.

J'ai appris que parfois, pour gagner des élections, il fallait faire des bouts de route. Nous, on veut plutôt faire baisser le nombre d'autos sur les routes. Lyne Cyr

Êtes-vous au courant que la planète va sauter? Que comptez-vous faire pour ça, a-t-elle renvoyé aux candidats , faisant encore rire les gens présents ainsi que ses adversaires.



Signe que Mme Cyr était bel et bien concentrée sur le débat, elle n'avait pas remarqué avoir fait dérider les citoyens.



Est-ce qu'ils ont réagi pour vrai? , a-t-elle demandé, après le débat. Oui, oui, ils ont réagi , lui ont répondu les membres de la presse.



J'espère qu'ils ont réagi à des choses comme ça parce que si on ne réagit pas à ça, on a un problème d'endormissement général , a ajouté Mme Cyr.

Les candidats satisfaits de leur performance



Contrairement à la soirée du débat organisé en Abitibi-Ouest, où le format n'avait pas été apprécié par tous les candidats, les candidats de l'Abitibi-Est étaient en accord avec la formule des questions à réponses courtes, accompagnée

d'une séance de quatre débats thématiques.



Je pense que le débat a été très dynamique, on s'attendait à ce que ce soit peut-être plus corsé, mais j'ai eu le temps de passer toutes mes propositions et je suis fière de ce que j'ai livré , a affirmé la péquiste Élizabeth Larouche.



C'était plaisant parce qu'on a eu l'occasion de donner des idées autres que ce qu'on a entendu depuis le début de la campagne au niveau des médias nationaux , a pour sa part laissé entendre le caquiste Pierre Dufour.





Guy Bourgeois, candidat libéral dans la circonscription d'Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Je suis très satisfait de mon débat, insiste le libéral Guy Bourgeois. Je suis venu offrir à la population ce que j'ai à leur offrir à eux. Les autres candidats peuvent utiliser les stratégies qu'ils veulent, c'est leur choix. Mon choix à moi était de m'adresser aux citoyens et de travailler pour les gens. Guy Bourgeois

Le débat présenté par la CCVD a été présenté devant une salle comble.