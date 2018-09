À l’issue d’une altercation entre des élèves vendredi où est intervenue la Police provinciale de l’Ontario (PPO), des accusations ont été portées contre une femme de 38 ans et cinq adolescents tous originaires de la Première Nation de M'Chigeeng.

Dans un communiqué, sa chef Linda Debassige explique qu’elle a appris que l’altercation a pris naissance entre des élèves non-autochtones de Little Current avant de s’étendre à des élèves autochtones de M’Chigeeng et d’autres communautés autochtones. Elle indique être frustrée de voir que les seules accusations dans le cas aient été portées contre des élèves autochtones .