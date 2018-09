Cette nouvelle catastrophe naturelle survient peu après le passage du typhon Mangkhut, qui a tué au moins 88 personnes dans le nord du pays, notamment dans un autre glissement de terrain, selon un nouveau bilan fourni jeudi par la police après la récupération de nouveaux corps dans la région d'Itogon.

Sur l'île de Cebu, les sauveteurs étaient à pied d'oeuvre dans la matinée pour tenter de retrouver des survivants dans le village de Tina-an.

Après des jours de précipitations intenses, un versant d'une colline très escarpée s'est effondré.

« Même des maisons de quatre étages ont été ensevelies », a déclaré John Rhay Repuesto Echavez, un témoin.

Mon voisin pleurait devant la maison de sa soeur. Il n'en reste rien, on ne voit même plus son toit. Toute la famille de sa soeur est enterrée. John Rhay Repuesto Echavez

Les rescapés étaient évacués dans des ambulances, tandis que les corps des victimes ont été rassemblés dans une église.

« Le bilan actuel est de 12 morts », a déclaré à l'AFP un porte-parole de la défense civile, Julius Regner, en affirmant qu'une cinquantaine de personnes sont portées disparues. « Plus d'une centaine de sauveteurs sont sur le site ».

Le porte-parole avait auparavant fait état d'au moins six morts et expliqué qu'il y avait entre 10 et 15 maisons ou logements dans la zone.

Selon des responsables de la défense civile dans la région, les glissements de terrain sont rares à Cebu.

Parallèlement, les recherches se poursuivaient dans la région minière d'Itogon, dans le nord des Philippines, traversé samedi par le typhon Mangkhut, qui a détruit des habitations et dévasté des terres agricoles. Nombre des victimes ont péri dans un immense glissement de terrain dans la localité d'Itogon, sur l'île de Luçon.

Les Philippines sont touchées chaque année par une vingtaine de typhons, qui font des centaines de morts et aggravent encore la pauvreté.

Haiyan, un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait dévasté le centre de l'archipel en novembre 2013, faisant plus de 7350 morts ou disparus et privant de logement plus de quatre millions d'habitants.