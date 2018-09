Il y a environ six mois, l'ancienne ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, annonçait un investissement de 2,7 milliards $ dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles. Mardi, une consultation a eu lieu entre des représentants du Patrimoine canadien et les organismes bénéficiaires des subventions au Manitoba, dans le but d'accorder les violons.