1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Pour moi tous les engagements sont importants, cependant l’axe commun est l’accessibilité.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous né? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Ville de Québec, Rimouski

Le château Frontenac, à Québec Photo : Radio-Canada/Janic Tremblay

3- Avez-vous des enfants?

Oui, trois

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

2 DEC, 2 BAC, 1 maîtrise avec mémoire

5- Quel est votre âge?

50 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir en 1947 Photo : Getty Images/Hulton Archive

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Cuisiner pour ma famille et mes amis

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Somewhere over the rainbow

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Chocolat

10- Quel est votre film préféré?

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » Photo : Facebook/Amélie

11- Quel est votre livre du moment?

Celui sur la géopolitique de la faim, de Jean Ziegler

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Yorkshire, Mika

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Petits moments privilégiés pour me ressourcer en famille

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Plusieurs centaines!

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Les applications pour les actualités

À lire aussi : Les réponses de Denis Bélanger (indépendant)

Les réponses de Carol-Ann Kack (QS)

Les réponses de Claude Laroche (PLQ)

Les réponses de Harold Lebel (PQ)

Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.