1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Travailler au développement socioéconomique de la circonscription sans que personne ne soit oublié ou laissé de côté.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous né? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis né à Squatec et je demeure maintenant à Rimouski.

Le centre-ville de Rimouski sous la neige Photo : Radio-Canada

3- Avez-vous des enfants?

Oui, deux garçons. Mon aîné, Joseph-Étienne, 22 ans, habite à Montréal. Le plus jeune, Hubert, 18 ans, habite avec sa mère à Québec.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

J’ai fait un parcours collégial au Cégep de Rivière-du-Loup et un an en Développement régional à l’UQAR. J’ai été formé dans les groupes communautaires au début des années 1980 et ensuite comme conseiller politique de 1994 à 2014. Je me considère comme un autodidacte avec un parcours assez unique.

5- Quel est votre âge?

J’ai 56 ans.

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

René Lévesque, que j’ai eu la chance de côtoyer, m’a toujours inspiré. Aujourd’hui, les textes et les entrevues de Boucar Diouf viennent me chercher et m’instruisent énormément.

Le politicien René Lévesque en 1969. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Je dirais le cinéma et la musique, j’aime me faire des listes de lecture. J’aime bien aussi le backgammon.

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Libérez-nous des libéraux du groupe Loco Locass, et Les Champs-Élysées de Joe Dassin, que je transforme en Oh Jean-François Lisée!

Loco Locass Photo : Jocelyn Boulais

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Les pétoncles enroulés de bacon des Îles-de-la-Madeleine. Je nagerais jusqu’aux Îles pour en manger!!

10- Quel est votre film préféré?

Je dirais La Grande séduction de Jean-François Pouliot. C’est un film québécois avec une thématique universelle qui a été reprise au Canada, en France et ailleurs dans le monde.

La grande séduction, de Jean-François Pouliot Photo : Alliance Vivafilm

11- Quel est votre livre du moment?

Ils ont couru l’Amérique de Serge Bouchard… très passionnant!

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Non.

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Un peu de vélo, mais surtout de la natation. J’essaie d’aller à la piscine quelques fois par semaine. J’avoue que pendant cette campagne, je dois me discipliner davantage pour prendre du temps pour moi, ce qui est très difficile.

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Je suis surtout présent lors d’activités publiques et de rassemblement sur le territoire. J’ai aussi rencontré énormément de monde lors des Terrasses Urbaines à Rimouski où j’y tenais un kiosque. Nous avons eu beaucoup de plaisir!

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Je dirais les applications médias et ensuite « Shazam » pour découvrir de nouvelles musiques.

Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.