1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Terminer l’autoroute 20 parce que c’est un lien vital qui nous manque pour continuer notre développement économique et social.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous né? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis né à Matane. Je suis arrivé à Rimouski en 1971 et j’y demeure toujours.

Matane Photo : Radio-Canada/Luc Paradis

3- Avez-vous des enfants?

Je suis l’heureux parent de deux grands enfants (20 ans et bientôt 18 ans) de ma conjointe que nous élevons ensemble depuis qu’ils ont 7 et 8 ans.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Toutes ces réponses! J’ai un DEC en informatique du Cégep de Rimouski et trois certificats universitaires (dont 2 à l’UQAR) qui se combinent pour faire un BACH en Administration.

5- Quel est votre âge?

J’ai 54 ans.

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Winston Churchill (“We shall never surrender!”)

Winston Churchill Photo : Getty Images/Central Press

7- Quel est votre passe-temps préféré?

J’en ai des tas! L’été c’est le golf, mais j’aime bien la lecture à longueur d’année!

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké

Je suis certain que peu importe la chanson, vous ne voulez pas que je la chante!

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

La croustade aux pommes

10- Quel est votre film préféré?

Je suis pas mal maniaque de cinéma. Je possède plus de 1000 films à la maison! Il y en a plusieurs que je préfère, mais j’irais avec Moulin Rouge comme préféré - préféré.

11- Quel est votre livre du moment?

Pénitence de Philip Kerr (auteur de la Trilogie Berlinoise que j’ai beaucoup aimé)

L'écrivain Philip Kerr Photo : EPA/ESTEBAN COBO

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Nous avons un chat formidable à la maison. Il est actif, bien comique et il s’appelle Boucar!

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Je fais attention à mon alimentation ( c’est difficile! ) et je marche quand c’est possible.

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Pas autant que je l’aurais voulu. Je me suis, par contre, beaucoup promené partout dans le comté en pré-campagne et depuis le début de la campagne. Mon équipe et moi allons continuer à aller voir les gens lors d’événements dans les localités et en faisant du porte-à-porte.

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

La Presse+

Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.