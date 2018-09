1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Si je ne pouvais prendre qu’un seul engagement pour ma circonscription, ce serait de prendre soin de la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Pour cela, il faut faire de l’environnement une priorité, améliorer les conditions de travail du personnel en santé ainsi qu’en éducation, soutenir les gens pour sortir de la pauvreté et assurer la mobilité de la population par une desserte de transport suffisante!

2- Dans quelle municipalité êtes-vous née? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis née dans la ville de Québec, mais j’habite à Rimouski depuis que j’ai 5 ans. Je réside toujours à Rimouski (Le Bic).

La ville de Québec la nuit Photo : Radio-Canada/Sébastien Vachon

3- Avez-vous des enfants?

Non, je n’ai pas d’enfant.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

J’ai complété une maîtrise en psychoéducation.

5- Quel est votre âge?

J’ai 28 ans.

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Françoise David

Françoise David Photo : Radio-Canada/Jean-François Brassard

7- Quel est votre passe-temps préféré?

J’aime particulièrement les activités de plein air. Les randonnées pédestres et le camping sont parmi mes activités de prédilection.

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Ma chanson de prédilection pour les soirées karaoké est Paradis city de Jean Leloup!

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Des chips!

10- Quel est votre film préféré?

C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée

Une scène du film C.R.A.Z.Y. Photo : Cirrus Communications, CRAZY Films

11- Quel est votre livre du moment?

Je suis en train de lire la BD documentaire ¨Faire Campagne : Joies et désillusions du renouveau agricole au Québec¨ de Rémy Bourdillon et Pierre-Yves Cézard. Ce livre permet de faire un survol des enjeux agricoles actuels et d’en comprendre mieux la nature.

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Pas d’animaux de compagnie.

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Pour garder la forme pendant la campagne électorale, je m’assure de bien dormir et d’avoir des moments simples à la maison pour décrocher de la politique. Je prends aussi du temps pour voir des amis et ma famille!

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Quant à moi, les rencontres ne se comptabilisent pas tant en porte-à-porte, mais plutôt en rencontres quotidiennes sur le terrain. Depuis le début de l’été, assurément plusieurs centaines de rencontres!

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Facebook, Twitter et La Presse+.

Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Seules les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.