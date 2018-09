Un texte de Marc-Antoine Ménard

Le candidat libéral dans Robert-Baldwin, qui participait à un débat sur les finances publiques à l’émission RDI économie, mercredi soir, affirme que le gouvernement ne fait que ce qu’il avait annoncé dans son dernier budget en utilisant la réserve de stabilisation pour financer des baisses d’impôt.

« S’il y a une récession, c’est fort probable qu’il y ait un déficit », a reconnu M. Leitao, ajoutant toutefois que « nous pensons que nous avons les réserves nécessaires pour faire face à une telle éventualité ».

Selon leur cadre financier, les libéraux prévoient conserver 3,9 milliards de dollars dans la réserve de stabilisation au terme du prochain mandat, alors que la Coalition avenir Québec aurait un coussin de 8,4 milliards. Le Parti québécois et Québec solidaire garderaient respectivement une réserve de 5,3 milliards et 6,2 milliards.

Les engagements des partis en ce qui a trait à la réserve de stabilisation. Photo : Radio-Canada

« [Cela] prouve la prudence de notre cadre financier, parce qu’on est exactement sur le montant de la réserve », a souligné le candidat de la CAQ dans La Prairie, Christian Dubé. Le parti de François Legault prévoit aller chercher 2,6 milliards de dollars en économies ou revenus additionnels pour remplir les promesses contenues dans son programme.

« Votre réserve, elle a cette allure-là parce que vous vous êtes ajouté 1,5 milliard en gains d’efficacité imaginaires supplémentaires à la dernière année », a attaqué le candidat du PQ dans Rousseau, Nicolas Marceau.

« Est-ce que vous pensez que ce n’est pas possible d’avoir 1,5 milliard de gains d’efficacité sur 100 milliards de budget? », lui a demandé M. Dubé.

Nicolas Marceau (PQ) et Carlos Leitao (PLQ) lors du débat de RDI économie. Photo : Radio-Canada

« Je pense que s’il traînait 1,5 milliard de dollars sur le trottoir, ça ferait longtemps qu’on l’aurait ramassé, a répliqué M. Marceau. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de gaspillage, mais je crois que c’est extrêmement hasardeux d’inscrire 1,5 milliard dans un cadre financier. »

À Carlos Leitao qui semblait être d’accord avec son adversaire péquiste, Christian Dubé a lancé : « Je comprends que vous défendez ce que vous n’avez pas fait, M. Leitao ».

« Ces économies-là peuvent peut-être se matérialiser, mais de financer d’autres dépenses déjà… C’est surtout l’attitude que vous avez envers le service public, envers les fonctionnaires de l’État », a expliqué le candidat libéral.

Simon Tremblay-Pepin (QS) et Christian Dubé (CAQ) lors du débat de RDI économie. Photo : Radio-Canada

La CAQ prévoit abolir 5000 postes par attrition dans la fonction publique, ce que n’a pas manqué de souligner le candidat de Québec solidaire dans Nelligan, Simon Tremblay-Pepin.

« De l’attrition par les pensions de 5000 personnes sur 550 000, je pense que c’est de la saine gestion », s’est défendu le candidat caquiste.

« Ce que vous nous dites très peu, c’est comment vous allez y parvenir. Vous nous dites : il y a un chiffre, on va y arriver. On aimerait bien vous croire, M. Dubé, mais vous ne nous faites pas le détail », a insisté M. Tremblay-Pepin.

« Les gains d’efficacité, pour les réaliser, ça prend de la compétence, ça prend de l’expertise. S’il y a un enjeu présentement, c’est le renouvellement de notre fonction publique, a ajouté Nicolas Marceau. La difficulté qu’on a, c’est de recruter des gens compétents et experts pour justement faire des gains d’efficacité. »

Quelle solution à la pénurie de main-d'œuvre?

Christian Dubé, qui a quitté un poste de vice-président à la Caisse de dépôt et placement pour se joindre à la CAQ, a défendu l’approche de son parti en immigration, soit de diminuer temporairement le seuil à 40 000 immigrants. Le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre a été le principal argument soulevé pour remettre en question cette promesse caquiste au cours de la présente campagne.

« Il faut qu’il y ait de l’immigration pour être capable de combler la main-d’œuvre, mais c’est une des solutions », a affirmé M. Dubé, qui a insisté sur l’importance d’agir en éducation.

« En ce moment, les élèves qui ne finissent pas le secondaire, c’est 10 points en arrière de l’Ontario. Si on avait 8000 étudiants de plus qui finissaient leur diplôme secondaire ou professionnel, on n’aurait pas les problèmes de main-d’œuvre qu’on a en ce moment », a argué le candidat de la CAQ.

« Dans le cycle actuel, dans le point où nous sommes maintenant, de vouloir diminuer les seuils d’immigration, à mon avis, c’est complètement contre-productif », a martelé Carlos Leitao.

Simon Tremblay-Pepin, de Québec solidaire, a insisté sur l’aspect « temporaire » de la baisse proposée par la CAQ. « Pouvez-vous nous dire quand on va les remonter? », a-t-il demandé à Christian Dubé.

« Ce que je vous dis, c’est qu’on est en train de regarder ça, en ce moment, pour être certain qu’on trouve d’autres solutions que l’immigration », a affirmé le candidat caquiste.