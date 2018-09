Cette entente survient après avoir observé sur le territoire de la Ville de Sherbrooke l’émergence du phénomène de gangs criminalisés qui entraîne des jeunes adolescentes, notamment suivies en protection de la jeunesse, à des activités de prostitution ou encore à être des victimes d’agression sexuelle de la part de membres de gangs criminalisés, a-t-on fait valoir au conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS mercredi.

C'est sûr que la clientèle des jeunes hébergés à Val-du-Lac, c'est une clientèle vulnérable. C'est une clientèle qui fait l'objet souvent d'abandon ou de négligence, des jeunes qui cherchent leur place dans la société et qui sont plus facilement influençables par des membres de gangs organisés , explique le Directeur de la protection de la jeunesse en Estrie, Alain Trudel.

Alain Trudel, directeur de la protection de la jeunesse en Estrie. Photo : Radio-Canada

On commence à intervenir dès le départ du processus pour être sûr que ces gens-là, ce milieu-là, n'aient pas le temps de se structurer comme à Montréal, à Longueuil ou sur la Rive-Sud. C'est pour ça qu'on se met en action rapidement, pour être certain qu'on ait une emprise rapide et lancer un message clair à la population qu'on va protéger nos jeunes , précise-t-il.

Le SPS pourra renseigner la DPJ sur des individus liés au monde criminalisé tandis que cette dernière pourra effectuer des signalements en dehors du cadre familial tout en respectant la Loi de la protection de la jeunesse.

Ça va permettre d'échanger de l'information qui normalement est confidentielle. On a des règles avec des situations particulières dans la Loi sur la protection de la jeunesse de prévues pour permettre de divulguer de l'information. Quand on a un signalement d'abus sexuel ou lorsqu'on a un signalement d'abus physique, normalement, on retient ou on donne l'information dans les situations intrafamiliales. Là, on parle d'agressions sexuelles dans le cadre d'un gang criminalisé , donne en exemple Alain Trudel.

Les renseignements personnels divulgués au sujet d’un jeune de 14 ans et plus devront cependant être autorisés par ce dernier tandis que s’il est âgé de moins de 14 ans, l’autorisation des parents sera nécessaire.

Ça fait partie pour moi de la capacité d'un jeune qui a vécu des événements traumatisants dans ce contexte-là d'apprendre à dire non, de ne pas hésiter de dénoncer. Je pense que c'est de reprendre du pouvoir sur sa vie de faire ça , résume le directeur de la protection de la jeunesse.