Un texte de Mathilde Monteyne

À la suite d’un partenariat conclu avec le Théâtre Cercle Molière, les membres de la Fédération des parents du Manitoba pourront, pour 5 $ par famille, confier leurs enfants à un service de garde lorsqu’ils iront voir une représentation.

Cela ne sera toutefois offert que pour les Samedis Matinée, c’est-à-dire les pièces se jouant les samedis à 14 heures. Les membres de la Fédération bénéficieront aussi d’un rabais sur l’abonnement à la saison théâtrale 2018-2019.

Pour la directrice générale de la FPM, Brigitte L’heureux, ce service donne l'occasion aux parents « de se divertir en français. Ça les encourage d’aller à un événement en français et puis de célébrer des pièces de théâtre extraordinaires et d’avoir leurs enfants à côté, juste avec eux ».

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté plus large de la FPM d’accroître sa visibilité et son accessibilité. D’autres partenariats ont d'ailleurs été conclus avec l’Accueil francophone et le journal La Liberté.

La FPM se veut un acteur incontournable dans la communauté dans tout ce qui a trait à la jeune enfance. Sophie Freynet-Agossa, la présidente du conseil d'administration de la FPM.

Aussi, les familles nouvellement installées au Manitoba se verront offrir un abonnement gratuit d’un an à la FPM. Il leur offrira l’accès au centre de ressources CRÉE, à la liste des garderies familiales et aux activités pour les enfants.

« C’est une belle occasion de rapprochement avec les nouveaux arrivants du Manitoba », se réjouit la présidente du conseil d'administration, Sophie Freynet-Agossa.

Par ailleurs, une fois par mois, une page du journal La Liberté sera consacrée à sensibiliser les familles immigrantes à la vie quotidienne et aux défis dans les garderies.

Une nouvelle programmation pour les 0-12 ans

Lors de son assemblée générale, la FPM a aussi dévoilé des changements dans la programmation offerte aux enfants. Après un sondage effectué auprès des parents manitobains l’année passée, la Fédération mettra en place, à l’automne, un projet-pilote.

« Beaucoup de programmes sont les mêmes, mais ils ont été mis à niveau ou étoffés », explique Brigitte L’heureux.

Des éléments de francisation et d’appui aux parents anglophones ont ainsi été ajoutés dans chaque programme et une meilleure formation des animateurs est prévue, explique Mme L'heureux.

La nouvelle programmation définitive devrait être implantée au printemps 2019.