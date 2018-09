Attention, certains éléments de ce texte pourraient heurter la sensibilité des lecteurs.

Le jury devra décider si l'accusé est coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré.

Le soir du 10 février 2015, Curtis Healy venait de rencontrer Dawns Echoes Baptiste dans une station du CTrain à Calgary. Il aurait été tellement furieux que la femme l'ait rejeté qu’il l’aurait violée et battue à mort.

La différence entre un meurtre au premier et au deuxième degré, selon le Code criminel du Canada : Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

Le corps de la jeune femme a été retrouvé deux jours plus tard. Elle est morte seule, dans la cour d’un étranger.

L’avocate de la Couronne Carla MacPhail a expliqué aux jurés qu’ils ne devraient pas douter de la culpabilité de meurtre au premier degré de Curtis Healy. Elle affirme qu’il était « motivé par la rage qu’il a ressentie quand [Dawn Baptiste] l’a rejeté. »

Même l’avocate de la défense reconnaît que son client est coupable de meurtre, mais Shamsher Kothari a tenté de convaincre le jury que Curtis Healy devrait plutôt être inculpé de meurtre au deuxième degré, une offense moins grave.

Dawn Echoes Baptiste a été violée et battue à mort en février 2015. Photo : Darlene Bear

« Ce procès n’est pas au sujet de qui a causé la mort de Mme Baptiste. Curtis Healy a causé la mort de Mme Baptiste », a dit Shamsher Kothari.

« Vous allez reconnaître que M. Healy est coupable de meurtre, mais ce n’est pas un meurtre au premier degré, parce que vous ne pouvez pas être certains de ce qui s’est passé. Je vous demande de revenir ici avec un verdict de meurtre au deuxième degré », a-t-elle ajouté.

Parmi les éléments qui pourraient convaincre le jury de rendre un verdict de meurtre au premier degré, il y a, par exemple, la découverte d'une preuve que la victime a été séquestrée ou agressée sexuellement pendant le meurtre.

L’accusé avait confessé

Carla MacPhail a aussi tenu à rappeler au jury les détails de la confession de Curtis Healy.

Après son arrestation, le 15 février 2015, l’homme a affirmé au détective Colum Cavilla qu’il était devenu enragé quand Dawns Echoes Baptiste a rejeté ses avances sexuelles.

Les deux s’étaient rencontrés à la station de CTrain, mais elle comptait dormir chez un ami et elle a dit à Curtis Healy qu’elle devait aller quelque part.

Il l’a suivie et quand elle a essayé de l’envoyer promener, il l’a jetée à terre, a pilé sur sa tête à 17 reprises, l’a frappée avec une bouteille d’alcool et l’a traînée jusque dans une cour située à proximité, avant de la violer et de la battre à mort.

Son sperme a été retrouvé dans le corps de la victime et le sang de la femme a été découvert sur les vêtements de Curtis Healy.

Mais l’avocate Shamsher Kothari maintient qu’il n’y a aucune preuve qui permet de déterminer quand l’agression sexuelle a eu lieu. Elle aurait pu se produire avant l'attaque.

Puisqu’il est impossible de savoir à quel moment l’agression sexuelle a eu lieu, elle maintient que son client devrait être reconnu coupable de meurtre au deuxième degré.

« Cet incident a duré environ 2 heures et 43 minutes, aux petites heures de la nuit du 11 février 2015 », a dit Shamsher Kothari au jury.

L'ordre des événements qui se sont produits durant cette période de 2 heures et 43 minutes séparant le moment où les deux personnes ont quitté la station Whitehorn et le moment où Curtis Healy a été vu dans un dépanneur avec du sang sur ses vêtements pourrait donc faire la différence entre une condamnation pour meurtre au premier ou au second degré.

Jeudi, le jury recevra ses instructions quant à savoir comment appliquer la lettre de la loi dans ses délibérations. Puis, les membres du jury seront en isolement jusqu’à ce qu’ils se mettent d’accord sur un verdict.

Avec des informations de Meghan Grant, CBC News