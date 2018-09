Un texte de Marie-Christine Rioux et de Denis Leduc

Cette négociation est la suite logique de la loi adoptée par Québec en 2016 et qui a forcé le regroupement des syndicats du réseau de la santé et des services sociaux.

Une vingtaine de représentants syndicaux ont donc décidé de se faire entendre mercredi après-midi lors de la rencontre régulière du conseil d’administration du CISSS à Témiscouata-sur-le-Lac.

Ils ont choisi de faire valoir certaines de leurs revendications pendant la période de questions du public qui s'est tenue au début de la rencontre.

Un des points en litige est une demande de l’employeur de réduire de quatre à trois le nombre de semaines consécutives de vacances que peut prendre un employé.

La représentante politique de l’Alliance du personnel professionnel et technique en santé et services sociaux (APTS), Mélanie Bernier, a exprimé son opposition à cette idée.

Ça permet de préserver une santé mentale, une santé physique aussi parce que le travail en santé, ce n’est pas facile. Donc, en maintenant quatre semaines, on s’assure que la personne a le temps de se reposer puis de revenir en forme. Mélanie Bernier, représentante politique de l’APTS

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a dit ne pas vouloir négocier sur la place publique.