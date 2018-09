Un texte de Noémie Moukanda

L'exercice visait à tester les services d’urgence et à mettre en œuvre le plan d'intervention d'urgence du terminal maritime de Westridge, à Burnaby. Une vingtaine d’organismes et 300 personnes ont été déployés dans l’anse Burrard.

La simulation d’un important déversement est un exercice que Trans Mountain mène 20 fois dans l’année, mais un scénario catastrophe comme celui qui s’est joué mercredi à Burnaby ne survient que tous les trois ans. Il s’agit en fait d’une exigence de l’Office national de l’énergie (ONÉ) et de Transports Canada qui ne concerne, en ce moment, que le pipeline existant.

L'exercice comprenait des activités d'intervention sur l’eau à divers endroits dans l’anse Burrard, mais également des activités simultanées de déploiement sur terre. Un poste de commandement a été mis en place avec les différentes agences ainsi que le personnel de Trans Mountain.

Les responsables estiment qu’ils sont en mesure de récupérer 70 % du pétrole déversé sans grande difficulté, car il sera contenu par des barrières flottantes. Par contre, il faut redoubler d’efforts pour les 30 % restants.

La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) s’occupe de la sécurité et de la récupération du carburant qui se déverse sur la côte du Pacifique. Son directeur des communications, Michael Lowry, dit que « si l’oléoduc Trans Mountain est construit, son organisme doit s’agrandir de façon importante », comme requis par l’ONÉ.