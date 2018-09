La société, à l’image par exemple de Destination Canada, rassemblerait les efforts actuels des organismes à but non lucratif, du secteur privé et du département de promotion touristique du ministère.

Une société de la Couronne serait moins politique et moins fragmentée. On y verrait les efforts concentrés dans une entité moins fragmentée, donc avec plus d’argent à investir dans la promotion. Rich Thompson, coprésident du comité directeur de la stratégie de développement touristique du Yukon

Le coprésident du comité directeur de la stratégie de développement touristique du Yukon et PDG de Northern Developement Corporation, Rich Thompson, explique que la stratégie propose également d'augmenter le nombre de visiteurs dans les régions intéressées par ce secteur d'activité et de développer l'expérience touristique auprès des Premières Nations.

L’AFY inquiète

L’Association franco-yukonnaise (AFY) détient présentement la responsabilité de la promotion touristique pour le marché francophone, notamment en France.

Émylie Thibeault-Maloney du secteur Tourisme de l'Association franco-yukonnaise représente la délégation du Yukon au Salon international de l’industrie du Tourisme de Paris. Photo : Association franco-yukonnaise

L’entente de services au montant de 25 000 $ permet donc à l’organisme francophone de représenter Tourisme Yukon dans des salons touristiques en France afin d’en développer le marché à titre de marché émergeant.

L’idée de la création d’une société d’État inquiète Frédéric Nolet, le directeur du Développement économique à l'Association franco-yukonnaise.

C’est évident que si ce n’est plus directement sous la supervision d’un ministre comme étant un ministère à ce moment-là qu’est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que les gouvernements vont pouvoir s’engager au même niveau c’est une question, peut-être que oui, peut-être que non. Frédéric Nolet, directeur du Développement économique, AFY

À savoir si le secteur touristique de l’AFY pourrait être inclus dans la nouvelle entité, monsieur Nolet ne peut s’avancer, mais « le tourisme demeure un secteur prioritaire et on ne voudrait pas perdre notre rôle de promotion auprès du gouvernement ou de cet organisme-là [pour] dire que le marché francophone est important. »

Le directeur explique que les statistiques actuelles notent le pays d’origine des visiteurs et non pas la langue parlée, si bien que le marché francophone pourrait, selon lui, être plus important que les données indiquent.