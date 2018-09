Le complexe STEM est le plus imposant bâtiment sur le campus central de l’Université d’Ottawa. Construit au coût de 150 millions de dollars, l’édifice de six étages réunit sous un même toit des milliers d’étudiants, de professeurs et de chercheurs qui ne se côtoyaient pas sur une base régulière auparavant.

Ça crée de nouvelles opportunités pour l’interdisciplinarité , souligne le doyen de la Faculté des sciences, Louis Barriault. On doit briser les silos entre les différents départements et facultés.

Le doyen de la Faculté des sciences de l'Université d'Ottawa, Louis Barriault. Photo : Radio-Canada

Il ne sera donc pas rare, selon M. Barriault, de voir des spécialistes en écologie travailler avec des mathématiciens adeptes de big data, ou encore des chercheurs en physique qui collaborent avec des biologistes.

Des imprimantes 3D dans l'édifice réservé aux sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Photo : Radio-Canada/Rachel Gaulin

La proximité des différentes installations sera aussi bénéfique pour la réalisation de projets étudiants, croit le doyen de la Faculté de génie, Jacques Beauvais.

Ça change complètement notre capacité d’aider nos étudiants à penser à leurs idées et de vraiment les réaliser , avance-t-il.

Le doyen de la Faculté de génie de l'Université d'Ottawa, Jacques Beauvais. Photo : Radio-Canada

Le complexe STEM est non seulement un espace conçu pour les chercheurs, mais aussi par les chercheurs. Puisque c’est un nouveau bâtiment, on a été impliqué durant la conception, le design des pièces. On va être fonctionnel et optimiser le temps des étudiants , relate le professeur en génie mécanique Bertrand Jodoin.

Le professeur en génie mécanique à l'Université d'Ottawa Bertrand Jodoin. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Rachel Gaulin