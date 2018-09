Un texte de René Landry

Le mystère planait depuis le débat. Pourquoi donc la candidate du Parti progressiste-conservateur avait-elle refusé sans explications une invitation à parler des enjeux de sa circonscription à la radio? Était-ce parce qu'elle ne s'exprimait pas suffisamment bien en français?

Nous la retrouvons dans une boutique de cadeaux et de décorations de la rue Main, à Bathurst, où elle travaille. Elle se tient debout, derrière le tiroir-caisse et discute de politique avec une autre femme. Une odeur de savon flotte dans la petite boutique. Ça sent le bubble bath , précise Michelle Branch.

Le bureau de campagne de Michelle Branch: quelques tables et chaises dans un coin, près de l'entrée de la boutique où elle travaille Photo : René Landry

Elle hésite à peine avant d'accorder une entrevue. La discussion, uniquement en français, dure une bonne vingtaine de minutes.

Tout d'un coup, ça sent la controverse.

Ce n'est pas moi qui a dit non [pour le débat à CKRO]. Les personnes pour qui je travaille ont dit "pas encore". J'ai demandé pourquoi. Les conservateurs disent que ce n'est pas le temps. Moi, je voudrais essayer en français. Je ne sais pas s'ils ont peur que je ne parle pas assez bien français. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas ma décision.

La décision a donc été prise à Fredericton? Oui , assure-t-elle.

De multiples tentatives pour tenter d'obtenir la version des faits des dirigeants du parti progressiste-conservateur sont restées vaines.

Michelle Branch est candidate dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore Photo : René Landry

Michelle Branch est issue d'une mère irlandaise et d'un père acadien, qui se nomme Daniel Boucher.

Elle assure qu'il lui est arrivé de faire des interventions en français, alors qu'elle était conseillère municipale de la Ville de Bathurst. Elle ajoute qu'elle se sent très à l'aise de parler devant un public.