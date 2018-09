Le pénitencier a une capacité d'un peu plus de 230 prisonniers.

La Ville de Port-Cartier a accordé le droit de cité au pénitencier. C'est la plus haute distinction qu'une Ville peut accorder à un organisme militaire, paramilitaire ou de protection du public en lui donnant la possibilité de défiler dans les rues avec uniformes et tambours.

Un événement rare à Port-Cartier Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Des retraités du pénitencier, des employés, des membres de leur famille et des dignitaires ont défilé sous escorte policière jusqu'à l'hôtel de ville où ils ont été reçus avec beaucoup de décorum par le maire Alain Thibault.

Pour Port-Cartier et sa région immédiate, ce pénitencier est un moteur économique important. En incluant les employés à temps plein et à temps partiel et les employés contractuels, il y a présentement 385 personnes qui travaillent au pénitencier.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le pénitencier représente un apport important pour les finances de la municipalité avec environ 1 million de dollars en taxes chaque année.

C’est une fierté pour les gens de Port-Cartier. Alain Thibault, maire de Port-Cartier

C'est des bonnes recettes de taxes ici à la ville de Port-Cartier et ça amène beaucoup de personnes à demeurer ici, qui se sont très bien intégrées. C'est un très bel établissement. Les gens sont heureux d'arriver et d'y travailler, par exemple ma fille , a déclaré Alain Thibault.

La directrice du pénitencier de Port-Cartier, Julie Dion Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Par ailleurs, un effort est fait pour recruter plus localement, souligne la directrice Julie Dion.

Depuis deux ans, on a mis un comité en place pour la rétention du personnel pour justement aller chercher des gens intéressés dans la région de la Côte-Nord , a-t-elle précisé.

Elle ajoute que la direction participe à des salons de l'emploi et tient des séances d'information pour recruter.

Avec les informations de François Robert