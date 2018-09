Un texte de Nafi Alibert

« On sent qu’on repart », s’est réjoui Marc Arnal, le président de l’ACFA. « On repart à neuf. »

Doté de quatre nouveaux membres, le conseil d'administration (C. A.) de l’ACFA souhaite enterrer les tensions qui ont poussé cinq anciens administrateurs à claquer la porte de l’organisme, en août.

Je n’anticipe aucunement une répétition de ce qu’on a connu dans les derniers mois. Marc Arnal, président de l'ACFA

« Maintenant, on regarde vers l’avenir, et toutes nos énergies sont concentrées sur le développement de la communauté comme il se doit », a affirmé Marc Arnal.

Vers un meilleur dialogue

Lors de la première rencontre de ce nouveau CA, « on a perdu du temps pour en gagner », a glissé Marc Arnal en expliquant qu’il a pris le temps de discuter « plus sur le plan personnel » avec les nouvelles recrues.

Quand on se connaît mieux, on se respecte plus aisément, puis on est plus libre de parole aussi. Marc Arnal

L’unité et l’inclusion ont été les maîtres mots de la conférence de presse.

Ce désir d’une plus grande cohésion ne concerne pas que le C. A., mais il doit aussi se traduire au sein de la communauté, ont expliqué les différents intervenants qui ont pris la parole au nom de l’organisme.

Pour ce faire, l’ACFA s’est engagée à travailler à améliorer la communication externe. La conférence de presse de mercredi est d'ailleurs un exemple de cet effort de transparence, puisque l’organisme n’avait pas pour habitude d’en organiser.

Les personnes présentes ont ainsi pu poser des questions ou faire des suggestions au président de l’ACFA. Un échange direct que Marc Arnal souhaite reproduire à l’avenir.

Nouveau plan stratégique

La priorité de l’ACFA durant les prochaines semaines sera d’élaborer un nouveau plan stratégique qui définira ses orientations pour les cinq prochaines années.

L’organisme espère les présenter d’ici la fin de l’année. Mais, déjà, Marie-Laure Polydore, la nouvelle vice-présidente de l’ACFA, a annoncé que l’organisme allait essayer « d’étendre son drapeau à la diversité francophone ».

« On n’a pas le choix! Nous sommes partie intégrante de cette francophonie », a expliqué Chérif Diallo, un des nouveaux membres du C. A., originaire de Guinée.

Chérif Diallo, nouveau représentant non associé à un territoire. Photo : Radio-Canada

Quant à savoir si l’organisme en profitera pour mettre en place une politique contre l’intimidation, après les allégations de climat tendu faites par les membres démissionnaires, Marc Arnal répond : « On en a parlé. »

« Ce qu’on souhaiterait peut-être, ce serait une politique plus large, qui engloberait l’ensemble [des organismes] de la communauté francophone, avec même un ombudsman qui pourrait recevoir les plaintes des gens », conclut-il.