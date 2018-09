Le quotidien des chauffeurs d'autobus de la STO n'est pas de tout repos, particulièrement les soirs de fin de semaine dans le secteur du Plateau à Gatineau.

On se fait envoyer promener et toutes sortes d'affaires, pour des 50 cents et des piastres. C'est récurrent tous les jours , affirme le chauffeur de la Société de transport de l'Outaouais Stéphane Courville.

Sophie Saint-Pierre, porte-parole de la STO, déplore la situation.

On a eu certains enjeux avec des usagers durant l'été, surtout les week-ends. On parle vraiment de comportements agressifs et d'intimidation , dit-elle.

Crachat, liqueur au visage, insultes, intimidation et clients qui refusent de payer leur dû : voici la réalité à laquelle sont confrontés de nombreux chauffeurs d'autobus. En raison de ces comportements, plusieurs chauffeurs sont en arrêt de travail.

La Société de transport de l'Outaouais a demandé au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) d'assurer une présence visible là où les gestes surviennent à répétition.

Isabelle Vachon déplore la violence verbale et physique dont les chauffeurs font l’objet. Photo : Radio-Canada/Martin Robert

Nos agents ont patrouillé le secteur problématique. Ils sont arrêtés aux endroits où il y avait des attroupements à certaines stations d'autobus. Il y a certains autobus qui ont été suivis sur un petit bout de leur parcours , explique Isabelle Vachon, porte-parole du SPVG.

Personne n'a été arrêté et aucun constat d'infraction n'a été donné, selon le SPVG. Sophie Saint-Pierre est toutefois d’avis que la présence des patrouilleurs a calmé les esprits depuis quelques semaines.

Les chauffeurs, on veut les soutenir du mieux qu'on peut. Sophie Saint-Pierre, porte-parole de la STO

La STO encourage ses chauffeurs à porter plainte officiellement à la police lorsque les gestes commis sont graves.

Il faut que les personnes qui vivent ces événements-là fassent une plainte officielle au SPVG. On les encourage à collaborer et trouver les malfaiteurs , précise Mme Saint-Pierre.

Le syndicat des chauffeurs de la STO n'a pas souhaité commenter, mais affirme appuyer la société de transport dans ses démarches auprès de la police.

Avec les informations de Martin Robert