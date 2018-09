Les 14 villes, villages ou municipalités rurales membres de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba, rendent publiques aujourd’hui ou au cours des prochains jours les listes des candidats confirmés pour les élections du 24 octobre.

Municipalité rurale de De Salaberry

Les candidats au poste de préfet sont Darrell Curé et Marie Lefèvre.

André Carbonneau, Louis Courcelles et Hans Gorter présentent leur candidature dans le Quartier Otterburne.

Patrick Catellier, Yves Maynard et Wain (Grouchy) Wiwisionski se portent candidats dans le Quartier Dufrost, et Gabriel Gosselin, Bruno Hébert et Gaby Tétreault, dans le Quartier St. Malo.

Maurice Comeault, Jason Czarnecki, James Gosselin et François Lambert sont candidats au Comité du district urbain local de St. Malo.

Municipalité rurale d'Ellice-Archie

Barry Lowes est élu préfet sans opposition.

Dans le Quartier 1, Jean-Paul Chartier est élu conseiller sans opposition.

Alfred Deschambault, Angelo Fouillard, Denis Fouillard, Devon Gurniak et Gabriel Huberdeau présentent leur candidature dans le Quartier 2.

Cameron Canart, Marla Dyke, Bryon Judd, Cheryl Kleemola et Melissa Pateman se portent candidats dans le Quartier 3.



Municipalité rurale de La Broquerie

Les candidats au poste de préfet sont Cameron Peters et Lewis Weiss.

Alvin Derksen, Tyson Giesbrecht, John Letkeman et Darryl Unger présentent leur candidature dans le Quartier 1, et Paul Gauthier, Ivan Normandeau, Shaun Sturby, Laurent Tétrault et John Unrau, dans le Quartier 2.

Dans le cas du Comité du district urbain local de La Broquerie, les candidats sont Gäétan Bisson, Rhéal Gagnon, Richard Lafrenière et Claude Moquin.

Municipalité rurale de Montcalm

Les candidats au poste de préfet sont Debbi Fortier et Paul Gilmore.

Dans le Quartier 1, Louis Duval, Harold Janzen et Paul Sabourin sont élus sans opposition.

Jean Barnabé, Jacques Brais, Luke Chouinard et Emile Remillard présentent leur candidature dans le Quartier 2.

Wayne Klassen et Gilbert Lavallée sont élus sans opposition au Comité du district urbain local de Saint-Jean-Baptiste.

Municipalité rurale de Ritchot

Chris Ewen, maire de la municipalité rurale de Ritchot, au Manitoba Photo : Radio-Canada

Chris Ewen est réélu maire sans opposition.

Yves Bérard et Shane Pelletier présentent leur candidature dans le Quartier 1, et Ronald D. Mamchuck et Keith Pearce se portent candidats dans le Quartier 2.

Dans le Quartier 3, Curtis Claydon est élu sans opposition. Dans le Quartier 4, Janine Boulanger est élue sans opposition.

Municipalité rurale de Saint-Laurent

Les candidats et candidates au poste de préfet sont Louise McKay, Cheryl Smith et Earl Zotter.

Les candidats et les candidates suivants se disputent les quatre postes de conseillers disponibles : Edgar J. Bruce, Frank Bruce, Carl Chartrand, Christine Chartrand, Jerry Combot, Sterling Ducharme, Patrick Futros, Laurent Kerbrat, James (Phil) Matthews, Tammy McKay et Tashina McKay.

Municipalité rurale de Taché

Les candidats au poste de préfet sont Justin Bohémier et Robert Rivard.

Jacques Trudeau est le seul candidat dans le Quartier 1.

Georges McGregor et Hettie Penner présentent leur candidature dans le Quartier 2, tandis que Lucille Brunette et Alison Fox présentent la leur dans le Quartier 3.

John Halabiski, Joey Johnson, Armand Poirier et Steven Stein se portent candidats dans le Quartier 4.

Les candidats du Quartier 5 sont Bill Heather et Mark Brandt, et ceux du Quartier 6 sont Natashia Lapeire, Andy Rivard, Daniel Ross et Marc Ross.

Heather Delaine, Tim Graham, Coleen Jolicoeur, Carol Laramée, Bill Lodge et Denis Sarrasin ont déposé leur candidature au Comité du district urbain local de Lorette.

Village de Saint-Pierre-Jolys

À Saint-Pierre-Jolys, lors des élections municipales de 2010 et de 2014, le conseil et le maire ont été élus par acclamation faute de candidats. Photo : Radio-Canada/Bertrand Savard

Le nouveau maire, Raymond Maynard, est élu sans opposition, de même que les deux conseillers Paul Gauthier et Francine Roy. Deux autres conseillers devront être nommés pour combler les postes au conseil municipal.

Ville de Powerview-Pine Falls

Le maire Don MacLellan est élu sans opposition.

Gary Berthelette et Melinda Pluchinski présentent leur candidature dans le Quartier 1.

Lore Finkbeiner et Howard Townsend sont candidats dans le Quartier 2.

Ville de Sainte-Anne

La Ville rendra publique jeudi la liste des candidats au conseil municipal.

Autres villages

Au moment de publier, Radio-Canada n’avait pas obtenu le nom des candidats des villages de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Georges, de Saint-Léon et de Somerset.