Ces huit noms apparaîtront sur les bulletins de vote lors de l’élection municipale du 24 octobre. Chris Clacio et Desmond Thomas s'étaient inscrits à la course à la mairie, mais n’ont pas officialisé leur candidature.

Voici les candidats.

Ed Ackerman

Ed Ackerman Photo : David Lipnowski

Expérience politique : inscrit comme candidat à la mairie de Winnipeg en 2010, mais n’a pas terminé sa déclaration de candidature.

Profession : Cinéaste

Allégeance politique : aucune apparente

Position sur la réouverture de Portage et Main : inconnue

Reconnu pour : avoir été le sujet du film primé de John Paskievich Special Ed, qui documente le combat de M. Ackerman pour empêcher la démolition de plusieurs bâtiments du centre-ville de Winnipeg. Celui-ci s'est notamment traduit par un affrontement de 5 heures avec la police en 2012.

Brian Bowman

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman Photo : Radio-Canada

Expérience politique : maire actuel, élu pour la première fois en 2014.

Profession : avocat

Allégeance politique : ancien membre du Parti progressiste-conservateur du Manitoba

Position sur la réouverture de Portage et Main : pour

Reconnu pour : avoir été le 43e maire de Winnipeg et le premier Autochtone. M. Bowman était un néophyte en politique lorsqu’il a terrassé, entre autres, l’ancienne députée fédérale et provinciale Judy Wasylycia-Leis, et l’actuel député libéral Robert-Falcon Ouellette, en 2014.

Tim Diack

Tim Diack Photo : Radio-Canada

Expérience politique : candidat perdant dans la course à l’investiture du Parti progressiste-conservateur pour le siège de Point-Douglas en 2017. Jodi Moskal a remporté la course à l’investiture.

Profession : Membre du Service de police de la Ville de Winnipeg

Allégeance politique : a brigué une candidature du Parti progressiste-conservateur en 2017.

Position sur la réouverture de Portage et Main : ne s’y oppose pas, mais considère qu'il y a des questions plus pressantes.

Reconnu pour : avoir été policier de quartier à Point Douglas et avoir réclamé plus de mesures pour répondre à la crise de la méthamphétamine à Winnipeg.

Umar Hayat

Umar Hayat Photo : Radio-Canada

Expérience politique : aucune apparente

Profession : se décrit comme entrepreneur

Allégeance politique : aucune apparente

Position sur la réouverture de Portage et Main : ne veut pas qu'on y touche.

Reconnu pour : s'être prononcé lors de sa campagne électorale contre l’expansion du réseau de transport rapide à Winnipeg.

Venkat Machiraju

Venkat Machiraju Photo : Radio-Canada

Expérience politique : aucune apparente

Profession : ingénieur

Allégeance politique : aucune apparente

Position sur la réouverture de Portage et Main : inconnue

Reconnu pour : s'être prononcé lors de sa campagne électorale pour la création d’un périphérique intérieur à Winnipeg.

Jenny Motkaluk

Jennifer Motkaluk Photo : Radio-Canada/Travis Golby

Expérience politique : candidate perdante dans le quartier de Mynarski lors des municipales de 2010. Ross Eadie a remporté l’élection.

Profession : conseillère en développement d'entreprises

Allégeance politique : employée du Parti libéral du Manitoba lors de l’élection de 2011. Elle a déclaré son soutien à la candidate du Parti progressiste-conservateur de River Heights, Tracey Maconachie, lors de l’élection provinciale de 2016.

Position sur la réouverture de Portage et Main : ne veut pas qu'on y touche.

Reconnue pour : avoir été la principale opposante de Brian Bowman à la fin du mois d'août, selon un sondage d’opinion en ligne de Probe Research commandé par CBC/Radio-Canada. Un échantillon représentatif de la population de Winnipeg de 600 personnes a été interrogé. et la marge d’erreur est de plus ou moins 4 %.

Doug Wilson

Doug Wilson Photo : Radio-Canada/Bartley Kives

Expérience politique : ancien maire de Morden

Profession : musicien

Allégeance politique : aucune apparente

Position sur la réouverture de Portage et Main : inconnue

Reconnu pour : avoir été le maire de Morden de 2006 à 2010.

Don Woodstock

Don Woodstock Photo : Radio-Canada/Bartley Kives

Expérience politique : candidat perdant du Parti libéral du Manitoba à Southdale en 2007 et Minto en 2011. Candidat pour le siège municipal de St.Charles en 2014, une élection remportée par Shawn Dobson. Candidat du Parti vert du Canada dans la circonscription de Winnipeg Centre en 2015. Candidat indépendant lors de l’élection provinciale de 2016 dans la circonscription de Minto.

Profession : ancien conducteur d’autobus de la Ville de Winnipeg

Allégeance politique : ancien candidat des libéraux au Manitoba et des verts au fédéral

Position sur la réouverture de Portage et Main : ne veut pas qu’on y touche.

Reconnu pour : avoir été candidat dans un grand nombre d’élections et avoir été le « chauffeur d’autobus chantant » lors d’une réunion du conseil exécutif de l’ancien maire de Winnipeg Sam Katz. Il a aussi convaincu la Ville de Winnipeg de rebaptiser le « jour des poubelles » « jour du recyclage ».

Avec des informations de Bartley Kives