Un article de Thibault Jourdan

Aucun panneau n'indique que le bâtiment qui abritait autrefois le poste de police de Saint-Boniface est en vente. Pourtant, Normand Gousseau est formel : « Le terrain est en vente depuis trois ou quatre mois. Je l’ai vu dans une revue [de ventes de biens immobiliers] », affirme le directeur général d'Entreprises Riel.

Sur l’annonce que Radio-Canada a pu consulter, la valeur du bâtiment est évaluée à 1 900 000 $ et la surface estimée à environ 1253 mètres carrés. Contacté, le propriétaire n’a pas donné suite à nos appels. Quant à la Ville de Winnipeg, elle indique dans un courriel que plus aucune condition n’est rattachée à la revente de la propriété, qui devait être transformée en clinique médicale par le docteur Marc Fréchette.

Une valeur historique pour la communauté

Contrairement à l’ancienne mairie de Saint-Boniface et à la caserne de pompiers numéro 1, l’ancien poste de police, construit par l’architecte Étienne Gaboury, n’est pas un bâtiment classé, selon la Ville de Winnipeg. Par conséquent, ce bâtiment peut être modifié ou détruit sans réelles restrictions.

L'ancienne caserne de pompiers numéro 1 de Saint-Boniface est classée aux monuments historiques par la Ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada/Fernand Detilleux

Mais Normand Gousseau insiste sur le fait que ce pâté de maisons, « centre nerveux de Saint-Boniface », revêt une véritable valeur patrimoniale pour la communauté francophone du Manitoba.

« Je pense que la communauté devrait vraiment être préoccupée [par] les intentions futures de la Ville pour tout cet endroit », avance-t-il.

Il y a des édifices historiques qui ont une valeur au niveau de notre patrimoine, qu’on doit protéger. Normand Gousseau, directeur général d’Entreprises Riel.

Le directeur général d’Entreprises Riel va même jusqu’à interpeller les politiciens sur ce dossier : « Je pense que notre conseiller [municipal] doit comprendre que la communauté y tient et qu’on ne devrait pas simplement mettre le terrain à vendre à n’importe qui », déclare-t-il, en s’adressant au conseiller de Saint-Boniface, Mathieu Allard.

Contacté, celui-ci n’a pas donné suite à nos courriels.

Quel avenir pour les bâtiments historiques?

L’avenir de la caserne de pompiers, inoccupée et « pas en bon état » selon M. Gousseau, est par ailleurs toujours incertain. « La Ville continue de répéter qu’elle va mettre le terrain en vente, affirme le directeur général d’Entreprises Riel. On leur répond que non, elle doit consulter la communauté. »

L'ancienne mairie de Saint-Boniface est actuellement utilisée par des organismes communautaires. La Ville de Winnipeg est propriétaire du bâtiment. Photo : Radio-Canada/Fernand Detilleux

La situation perdure ainsi depuis plusieurs années et rien ne semble avoir vraiment avancé. Interrogée sur l’avenir éventuel de ce bâtiment, la Ville a indiqué « ne pas être en mesure d'élaborer davantage » quant à l'avenir de la caserne, mais selon Normand Gousseau, elle pourrait la mettre en vente n'importe quand.

Même s’il reconnaît que la caserne n’est pas un bâtiment construit à l’origine pour abriter des bureaux, Normand Gousseau aimerait que l’espace soit utilisé par la communauté, un peu selon l’exemple de l’ancienne mairie de Saint-Boniface, où sont logés des organismes. « Pour nous, c'est une bonne façon d’utiliser ce terrain », conclut-il.