Un texte de François Le Blanc

Il y aura beaucoup d’émotions lors du match d’ouverture. Des bannières seront haussées dans les hauteurs du Centre KC Irving, pour souligner les deux championnats.

Ce sera spécial, explique Samuel Asselin, qui évoluait avec le Titan l'an passé. On attend ça depuis qu’on a gagné le printemps passé .

Samuel Asselin pense qu'il sera très ému lorsqu'il verra les bannières rappelant la fin de saison. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

C’est sûr que les vétérans qui ont vécu ces moments forts vont vivre de grandes émotions. Ce sera difficile de gérer tout ça. Mais, il faudra se remettre au travail rapidement pour jouer le match. Samuel Asselin

Cette soirée sera aussi émouvante pour le jeune Alexandre David, 16 ans. L’attaquant, originaire de Pigeon Hill dans la Péninsule acadienne, a grandi en admirant le Titan.

Je suis très excité. Je suis un peu nerveux, mais je vais faire de mon mieux pour jouer le meilleur des matchs. La reruem Alexandre David.

Une saison remplie de défis

Tous s’entendent pour dire que le Titan sera beaucoup moins puissant qu’à la fin de la dernière saison. Il y a 12 recrues et un nouvel entraîneur-chef.

L’enseignement est le mot-clé. L'entraîneur-chef, Bryan Lizotte

Bryan Lizotte a tout un défi devant lui. Il remplace Mario Pouliot, qui a quitté l'équipe pour devenir directeur général et entraîneur à Rouyn-Noranda.

Le nouvel entraîneur-chef du Titan, Bryan Lizotte. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

On veut rendre le spectacle le plus excitant possible , mentionne le nouveau mentor. Je veux une équipe qui sera énergique, dynamique et rapide.

Lizotte se devra d’être patient avec sa troupe.

C’est le temps qui va arranger les choses. On a un bon groupe de vétérans. Ce sont des gars qui avaient peut-être un rôle moins important l’an passé, mais ils ont appris beaucoup de choses.

Les vétérans, comme Marc-André LeCouffe, auront la tâche d'aider les 12 recrues du Titan. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

Samuel Asselin est l'un de ceux qui accompagneront les jeunes.

Les recrues ne savent pas toujours ce que ça représente une pleine saison de 68 matchs. Il faut prendre soin de son corps. Moi, je me souviens, quand j’étais jeune, je ne faisais pas toujours attention , lance Asselin en riant.

Noah Dobson Photo : La Presse canadienne/Jonathan Hayward

Il y a encore quelques points d’interrogation pour le Titan. Son défenseur étoile, Noah Dobson, est au camp des Islanders de New York. Michal Ivan, un autre arrière, fait son chemin avec les Kings. On ignore quand ils reviendront.