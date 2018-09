Ils ont fait une perquisition dans un logement de la rue Legrand vers 21 h 30.

Plus de 8000 comprimés d'amphétamine, 1128 grammes de cannabis, de la cocaïne et plus de 4000 $ en argent ont été saisis.

Un homme de 36 ans a été arrêté sur place. Il a comparu mercredi au palais de justice de Chicoutimi pour répondre à des accusations de trafic de stupéfiants et de recel.

Un jeune homme de 19 ans a également été arrêté puis relâché. Il sera accusé de possession simple.