Avec l’agrandissement de son usine, l’entreprise pourra développer de nouveaux produits et services dont le recyclage des électroménagers.

Plus de 2 millions de dollars ont été investis.

La PME célèbre cette année son vingtième anniversaire.

On a commencé à traiter une boîte, on a commencé à traiter un camion, une van et ainsi de suite. Aujourd'hui, on traite cinq, six vans par jour, globalement, et ça nous permet de cumuler des volumes qui sont intéressants et de nous ouvrir des marchés qu'on n’avait pas avant , explique Bertrand Tremblay, président-directeur général de l'entreprise.

Une expansion qui s'est faite à partir de Saguenay, loin des principales sources d'approvisionnement et des transformateurs. Depuis un an la PME exploite aussi une usine à Edmundston au Nouveau-Brunswick.

Au niveau de l'emploi, c'est entre 85 et 100 personnes par année qui se retrouvent ici en plus de l'insertion professionnelle. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est une entreprise à caractère environnemental, mais, en même temps, on fait de l'insertion professionnelle , ajoute M.Tremblay.

Le Carrefour Environnement atteint un chiffre d'affaires annuel qui varie de 12 à 15 millions de dollars en retirant plus de 5000 tonnes de matières résiduelles des sites d'enfouissement chaque année.