Le directeur du Centre Bel-Avenir, Pierre Laliberté, explique qu'il s'agit d'une demande de la part des étudiants, qui proviennent souvent de l'extérieur et qui doivent aussi avoir un travail à l'extérieur de l'école.

Ceux-ci pourront donc avoir trois jours en classe par semaine plutôt que cinq. La direction espère aussi que cette mesure pourra convaincre davantage d’étudiants de s’inscrire à son programme pour devenir horlogers.

Depuis plusieurs années, le Centre peine à remplir les groupes de ce programme de formation, qui n'est offert nulle part ailleurs au Canada.

À ce jour, 18 étudiants suivent la formation pour devenir horlogers. Pourtant, la demande pour des horlogers reste forte, selon le directeur de l’établissement.

En novembre 2012, le ministère de l'Éducation annonçait son intention de fermer ce programme. Aujourd'hui, le sort du programme n'est plus aussi menacé, mais son avenir reste précaire.

Selon Pierre Laliberté, les défis de recrutement persistent pour plusieurs des 23 programmes de formation professionnelle du Centre Bel-Avenir.

Le directeur du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, Pierre Laliberté Photo : Radio-Canada

Ça fait drôle à dire comme ça, mais lorsque l’économie va bien, c’est plus difficile pour les centres de formation professionnelle parce que les gens peuvent se placer, indique-t-il. Le taux de chômage étant très, très bas, c’est facile pour des gens d'aller en entreprise et de se faire montrer, et j’insiste, une partie du métier.

Au cours des cinq ou six dernières années, l'école a perdu le tiers de son effectif étudiant. Environ 600 étudiants fréquentent présentement le centre de formation de Trois-Rivières.