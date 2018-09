Le directeur de la société de transport, John Manconi, a annoncé à la mi-septembre que le Groupe de transport Rideau (GTR), le consortium qui construit le réseau de train léger sur rail, ne respecterait pas l'échéance du 2 novembre. Il semble qu'il n'y ait toujours pas de date ferme pour l’achèvement pour le projet de 2,1 milliards de dollars.

Face à cette incertitude, les conseillers municipaux et le public ont demandé que les lignes d'autobus soient améliorées ou même restaurées.

Mais ce n'est pas si simple, selon M. Manconi, qui a indiqué que les changements d'itinéraires à cette échelle prennent de nombreux mois à planifier en raison des interconnexions et des horaires des chauffeurs.

Il faudrait démêler tout un labyrinthe d'itinéraires , a-t-il dit mercredi.

Néanmoins, M. Manconi a précisé que les employés pourraient être en mesure d'apporter quelques changements simples dans un délai relativement court. Par exemple, les trajets 11 et 12 pourraient être prolongés d'un ou deux arrêts pour se terminer à des endroits plus pratiques pour les usagers, a-t-il mentionné.

Notre premier objectif est de prendre soin de nos clients, nous savons qu'ils souffrent beaucoup, nous les remercions pour leur patience , a ajouté M. Manconi.

Les conseillers évaluent les services

Les conseillers (de gauche à droite) Tobi Nussbaum, Catherine McKenney, Jeff Leiper et Mathieu Fleury discutent des commentaires qu'ils ont recueillis auprès des usagers durant le trajet. Photo : Radio-Canada/Giacomo Panico

Quatre conseillers municipaux de la Ville sont montés à bord des autobus d'OC Transpo mercredi matin pour vivre ce que les usagers subissent depuis les récents changements aux trajets.

Le conseiller Tobi Nussbaum (Rideau-Rockcliffe) et Mathieu Fleury (Rideau-Vanier) sont montés à bord d'un autobus de la ligne 12 dans l'est de la ville en direction du centre-ville, tandis que la conseillère Catherine McKenney (Somerset) et le conseiller Jeff Leiper (Kitchissippi) ont fait un tour d’un autobus 11 en provenance de l'ouest.

Jusqu'à ce que le train léger soit en marche, emmenons les gens là où ils essaient d'aller. Jeff Leiper, conseiller à Ottawa

Tobi, Catherine, Jeff et moi recevons régulièrement des plaintes concernant les circuits 11 et 12 en particulier. Nous l'entendons haut et fort , a déclaré M. Fleury.

M. Fleury croit qu'il faut ramener le circuit 12 comme il était avant la transformation, soit à sa destination finale initiale, aux coins des rues Bank et Slater. Cela serait particulièrement utile pour les passagers ayant des problèmes de mobilité qui sont obligés de traverser plusieurs pâtés de maisons pour faire certaines correspondances.

Il y a un problème similaire avec le circuit 11 en direction est , a fait valoir M. Leiper.

Nous allons débarquer des gens [sur la place de la Confédération], en les obligeant à marcher jusqu'au Centre Rideau à travers la gadoue, la pluie verglaçante et la neige. Ce n'est pas acceptable , a soutenu M. Leiper.