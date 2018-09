Un texte de Jonathan Lavoie

Lorsque la situation survient au Jeffrey-Hale, les patients peuvent se rendre à l’Hôpital du Saint-Sacrement, à environ 500 mètres.

C’est plus problématique pour les patients qui font face à une découverture médicale à Saint-Marc-des-Carrières puisqu'ils doivent se rendre 35 km plus loin, à Saint-Raymond.

Heureusement, ces ruptures de services, qui étaient monnaie courante dans le secteur il y a quelques années, sont maintenant chose rare, affirme le Comité des citoyens pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf.

Le service d’urgence de Saint-Marc-des-Carrières, même s’il est situé dans un CLSC, a finalement eu accès au programme provincial de dépannage en juin après des demandes répétées du comité.

« On nous assure que les urgences de Saint-Raymond et Saint-Marc n’auront plus de découvertures, sinon des découvertures très occasionnelles dues à des accidents », explique Jacquelin Genois, membre du Comité depuis sa fondation en 2016.

Épisodes « circonstanciels »

Les quatre épisodes estivaux de découverture médicale à Saint-Marc-des-Carrières sont justement « circonstanciels », assure M. Genois. Au mois d’août, un médecin s’est fracturé la clavicule et une autre était malade. C’est ce qui a occasionné le bref trou de services.

Même si les services s’améliorent, Jacquelin Genois assure que le Comité restera vigilant pour « s’assurer que les mesures annoncées au fil des derniers mois et de la dernière année ne sont pas que des mesures électoralistes ».

On ne peut jamais crier victoire. Les politiques changent et on ne sait jamais ce qui peut arriver lors d’un prochain mandat. Jacquelin Genois, Comité des citoyens pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf

Meilleur accès

Dans les mois à venir, Jacquelin Genois a l’intention de se battre pour réclamer un meilleur accès aux soins dans la région de Portneuf.

« Le ministre se flatte la bedaine en disant dans Portneuf il y a 89 % des gens qui ont un médecin, lance-t-il. Avoir un médecin et avoir accès au médecin, c’est deux choses. »

Il raconte lui-même avoir dû attendre plusieurs mois avant d’être en mesure d’obtenir un rendez-vous avec son médecin.

Jacquelin Genois note toutefois certains progrès. Les résidents de la région auront notamment bientôt accès à des services d’imagerie médicale. Un tomodensitomètre, communément appelé un TACO, sera installé à l’hôpital de Saint-Raymond d’ici l'été 2020.