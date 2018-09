Un texte de Jean Arel

Pour Ghislain Delage, entraîneur de l'époque des Castors juniors, l'équipe était parfaite. Elle avait été inspirée par la saison mémorable d'une dizaine de joueurs de l'année précédente. Elle fut la suite heureuse de l'équipe de 74-75 qui remporta la Coupe du président de la LHJMQ en défaisant Mike Bossy et le National de Laval en finale et qui participa au tournoi de la Coupe Memorial à Kitchener , se rappelle celui qui a dirigé les Castors pendant 10 saisons.

C'était deux équipes sans faille ni faiblesse. Ghislain Delage, entraîneur des Castors en 1975

Le Sherbrookois Daniel Chicoine a fait partie de l'équipe lors de ces deux formidables saisons. Selon lui, l'accident d'autobus qui a causé la mort du joueur Gaétan Paradis dans la réserve faunique des Laurentides à l'automne 1974 a permis de souder l'équipe.

Nous étions devenus des intouchables. Nous n'étions pas un club de hockey, mais une famille. Personne n'était autorisé à toucher un Castor sans subir les représailles. Daniel Chicoine, ancien joueur des Castors

Le directeur général de l'époque, Georges Guilbault, se remémore la victoire de 7 à 0 contre l'équipe nationale de Russie le 7 janvier 1975. La partie avait eu lieu au Palais des sports de Sherbrooke devant 7000 spectateurs étonnés.

En toute confiance, j'ai donc offert notre équipe pour représenter le Canada à une version antérieure de ce qu'est maintenant le Championnat du monde junior. Georges Guilbault, ancien directeur général des Castors

En plus des Castors, des équipes représentant la Finlande, la Suède, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique étaient présentes au tournoi. À son premier match, l'équipe sherbrookoise avait subi une cuisante défaite de 17 à 1 contre la Suède. Les joueurs s'étaient alors retroussés les manches et avaient remporté la médaille d'argent en perdant en finale, 5 à 3 contre l'U.R.S.S. Avec quatre buts, Peter Marsh accèda à l'équipe de joueurs étoiles du tournoi.

Plusieurs bons joueurs composaient l'équipe sherbrookoise, tels Fernand Leblanc, Robert Simpson, Jere Gillis, Daniel Chicoine, Floyd Lahache et Richard Sévigny. Ils ont tous été repêchés par la suite par des équipes de la Ligue nationale de hockey.

De retour du Championnat du monde, Ghislain Delage suggéra aux dirigeants de Hockey Canada de former annuellement une équipe de joueurs étoiles pour représenter le pays. Cette équipe est aujourd'hui formée annuellement pour participer à quelques parties pendant la période des Fêtes.

Quarante-trois ans plus tard, l'équipe des Castors de 1975 fait toujours partie de la mémoire collective des amateurs de hockey sherbrookois qui se rappellent la populaire époque du hockey junior. La cérémonie d'intronisation se fera officiellement le mercredi 19 septembre au Pavillon Armand-Nadeau, aux abords du lac des Nations.

En plus des Castors, neuf autres intronisations au Panthéon des sports de Sherbrooke auront lieu ce mercredi.